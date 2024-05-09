Камерон Диаз и Киану Ривза подловили на съемках черной комедии

Кэмерон Диаз и Киану Ривза подловили на съемках черной комедии
Актриса Кэмерон Диаз вернулась на работу. Ее впервые заметили на съемках нового фильма Outcome после рождения сына.
Об этом пишет Daily Mail.
Камерон Диаз вернулась в кино
51-летнюю актрису видели на съемках черной комедии с Киану Ривзом и Мэттом Бомером в Лос-Анджелесе. Она была одета в коричневое платье в стиле корсет и леггинсы с леопардовым принтом, и в брюки Birkenstocks.
Фильм рассказывает о Рифе (Ривзе), "голливудской звезде, которая должна погрузиться в темные глубины своего прошлого, чтобы противостоять своим демонам и загладить вину после того, как у него требуют таинственный видеоклип". Какую роль Кэмерон играет в фильме, неизвестно. В проекте также снялся Джона Хилл, который будет режиссером фильма.
Чуть больше месяца назад Кэмерон объявила, что она и ее супруг Бенджи Мэдден, стали родителями второго общего ребенка, сына по имени Кардинал. Она объявила об этом в Instagram еще в марте, и добавила, что не будет публиковать фотографии для его "безопасности". Пара, которая поженилась еще в 2015 году, также имеет четырехлетнюю дочь Реддикс.
Напомним, Кэмерон Диаз озвучит персонажа "Шрека". А раньше Кэмерон Диаз поделилась взглядами на семейную жизнь.
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