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Кэмерон Диаз и Киану Ривза подловили на съемках черной комедии

9 мая 2024 11:20
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Камерон Диаз и Киану Ривза подловили на съемках черной комедии
Актриса Кэмерон Диаз. Фото: TheImageDirect.com
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Кэмерон Диаз вернулась на работу. Ее впервые заметили на съемках нового фильма Outcome после рождения сына.

Об этом пишет Daily Mail.

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51-летнюю актрису видели на съемках черной комедии с Киану Ривзом и Мэттом Бомером в Лос-Анджелесе. Она была одета в коричневое платье в стиле корсет и леггинсы с леопардовым принтом, и в брюки Birkenstocks.

 

Актер Киану Ривз. Фото: TheImageDirect.com
Актер Киану Ривз. Фото: TheImageDirect.com

 

Актриса Кэмерон Диаз. Фото: TheImageDirect.com
Актриса Кэмерон Диаз. Фото: TheImageDirect.com

 

Актер Киану Ривз. Фото: TheImageDirect.com
Актер Киану Ривз. Фото: TheImageDirect.com

 

Фильм рассказывает о Рифе (Ривзе), "голливудской звезде, которая должна погрузиться в темные глубины своего прошлого, чтобы противостоять своим демонам и загладить вину после того, как у него требуют таинственный видеоклип". Какую роль Кэмерон играет в фильме, неизвестно. В проекте также снялся Джона Хилл, который будет режиссером фильма.

Чуть больше месяца назад Кэмерон объявила, что она и ее супруг Бенджи Мэдден, стали родителями второго общего ребенка, сына по имени Кардинал. Она объявила об этом в Instagram еще в марте, и добавила, что не будет публиковать фотографии для его "безопасности". Пара, которая поженилась еще в 2015 году, также имеет четырехлетнюю дочь Реддикс.

Напомним, Кэмерон Диаз озвучит персонажа "Шрека". А раньше Кэмерон Диаз поделилась взглядами на семейную жизнь.

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