Кендалл Дженнер покинула свого хлопця-репера

Кендалл Дженнер. Фото:

Американська зірка Кендалл Дженнер закінчила стосунки з музикантом Bad Bunny. Вони були разом протягом року.

Про це пише The Sun.

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Стосунки Дженнер з хлопцем були непростими

Американська блогерка та модель Кендалл Дженер розлучилась зі своїм хлопцем Bad Bunny. Вони досі спілкуються, але вже не разом. Їхні стосунки були непростими через їхній напружений графік.

Інсайдер також розповів, що 27-річна Кендалл в один момент "відчула, що стосунки закінчилися". Розлучення відбулось кілька тижнів тому, проте конкретну причину ніхто не знає.

Зірки не прокоментували своє розставання, проте вони і свій роман тримали в таємниці. В інтерв'ю Rolling Stone Bad Bunny проігнорував запитання про любовні стосунки, а Кендалл в свою чергу нагадала про важливість приватності.

"Люди знають про мене все, то що мені залишається захищати? Моє особисте життя — моє особисте. Я докладу всіх зусиль, щоб робити все якомога приватніше, тому що я вважаю, що це більш здоровий спосіб стосунків", — зірка прокоментувала свій роман раніше в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Що сказали фанати пари

Прихильники зіркової пари були неоднозначні в своєму ставленні до їхнього розриву.

Мені подобається, що вона веселиться і ходить на побачення, як красиві успішні чоловіки, життя надто коротке.

У них обох все буде добре, навіть, якщо це правда.

Я не дуже здивований.

Він мені подобався найбільше з її офіційних бойфрендів.

Ці стосунки — піар.

Історія стосунків Кендалл Дженнер та Bad Bunny

8 березня 2023 року їх разом сфотографували, коли вони ніжились під час вечері в Sushi Park у Західному Голлівуді.

До цього їх помічали кілька разів разом у клубах Лос-Анджелеса та під час подвійного побачення з Джастіном і Хейлі Бібер.

Їх протягом майже всього року бачили на модних заходах, концертах, баскетбольних іграх і вони навіть знялись для реклами Gucci. Нині кожен з них самотній.

Нагадуємо, що Кендалл Дженнер прогулялася Лос-Анджелесом у пальто за 8 тисяч.

Раніше зимову колекцію Кайлі Дженнер розкритикували у мережі.