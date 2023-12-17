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Кендалл Дженнер покинула своего парня-рэпера

17 декабря 2023 17:25
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Кендалл Дженнер покинула своего парня-рэпера
Кендалл Дженнер. Фото:
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американская звезда Кендалл Дженнер закончила отношения с музыкантом Bad Bunny. Они были вместе в течение года.

Об этом пишет The Sun.

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Отношения Дженнер с парнем были непростыми

Американская блоггер и модель Кендалл Дженер рассталась со своим парнем Bad Bunny. Они до сих пор общаются, но уже не вместе. Их отношения были непростыми из-за их напряженного графика.

Инсайдер также рассказал, что 27-летняя Кендалл в один момент "почувствовала, что отношения закончились". Развод произошел несколько недель назад, однако конкретных причин никто не знает.

Звезды не прокомментировали свое расставание, но они и свой роман держали в тайне. В интервью Rolling Stone Bad Bunny проигнорировал вопрос о любовных отношениях, а Кендалл в свою очередь напомнила о важности конфиденциальности.

"Люди знают обо мне все, что мне остается защищать? Моя личная жизнь — моя личная. Я приложу все усилия, чтобы делать все как можно частнее, потому что я считаю, что это более здоровый способ отношений", — звезда прокомментировала свой роман раньше в интервью The Wall Street Journal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Что сказали фанаты пары

Поклонники звездной пары были неоднозначны в своем отношении к их разрыву.

  • Мне нравится, что она веселится и ходит на свидание, как красивые успешные мужчины, жизнь слишком коротка.
  • У них обоих все будет хорошо, даже если это правда.
  • Я не очень удивлен.
  • Он мне нравился больше всего из ее официальных бойфрендов.
  • Эти отношения — пиар.

История отношений Кендалл Дженнер и Bad Bunny

8 марта 2023 их вместе сфотографировали, когда они нежились во время ужина в Sushi Park в Западном Голливуде.

До этого их замечали несколько раз вместе в клубах Лос-Анджелеса и во время двойного свидания с Джастином и Хейли Бибером.

Их почти весь год видели на модных мероприятиях, концертах, баскетбольных играх и они даже снялись для рекламы Gucci. Сейчас каждый из них одинок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напоминаем, что Кендалл Дженнер прогулялась по Лос-Анджелесу в пальто за 8 тысяч.

Ранее зимнюю коллекцию Кайли Дженнер подвергли критике в сети.

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