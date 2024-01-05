Кендалл Дженнер шокувала своїм дуже відвертим купальником

Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Всесвітньо відома модель Кендалл Дженнер поділилась спокусливими фото з відпочинку. Дівчина постала перед прихильниками у маленькому купальнику, який ледве прикриває її тіло.

Зірка виклала фото в instagram.

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Кендалл Дженнер показала свої оголені світлини

Модель Кендалл Дженнер зробила кілька світлин на відпочинку. вона позувала на березі у маленькому купальнику в смужку. Дівчина гарно засмагла і її прихильникам це сподобалось.

Проте деякі підписники порівняли її з сестрою Кім Кардаш'ян, яка теж часто публічно оголюється.

Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Підписники неоднозначно зреагували на оголену Кендалл

Прихильники моделі виразили свої думки щодо досить відвертих світлин у коментарях. Чимало людей висловили своє захоплення красою зірки.

Її принцип "я не ганяюся, я приваблюю" повністю видно. Вона така ідеальна.

Це мені здається, чи скорпіонам та рибам повертають свою іскру цьогоріч?

Допоможіть, я впав і не можу піднятися.

Проте деякі коментатори занепокоєні тим, що на Кендалл підписані неповнолітні і такі світлини погано впливають на формування їхніх світоглядів. Також деякі персони сумніваються у природності краси моделі.

Скільки маленьких дітей це побачать, де цензура! Я знаю, що вам буде байдуже, ви будете звинувачувати батьків, але я все одно зазначу це, щоб хтось, хто читає це, переконається, що своїх дітей цензурує від того, що вони маленькі розуми навіть не можуть зрозуміти. Все за кривавий долар, який ви продаєте свою душу.

Не треба бути як Кім... Знайди одяг.

Мабуть, ін'єкції спрацювали, ржу, у вас раніше нічого не було! Один плоский млинець!

Раніше Кендалл Дженнер в снігу похизувалась дорогою автівкою.

Також модель розкритикували за фото у хутрі за мільйон гривень.