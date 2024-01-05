Кендалл Дженнер шокировала своим очень откровенным купальником

Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Всемирно известная модель Кендалл Дженнер поделилась соблазнительными фото с отдыха. Девушка предстала перед поклонниками в маленьком купальнике, едва прикрывающем ее тело.

Звезда выложила фото в instagram.

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Модель Кендалл Дженнер сделала несколько фотографий на отдыхе. Она позировала на берегу в маленьком купальнике в полоску. Девушка хорошо загорела и ее поклонникам это понравилось.

Однако некоторые подписчики сравнили ее с сестрой Ким Кардашьян, которая тоже часто публично обнажается.

Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Подписчики неоднозначно среагировали на обнаженную Кендалл

Поклонники модели выразили свои мнения относительно достаточно откровенных фотографий в комментариях. Многих восхитила красота тела звезды.

Ее принцип "я не гоняюсь, я привлекаю" полностью виден. Она такая идеальная.

Это мне кажется или возвращают скорпионам и рыбам их искру в этом году?

Помогите я упал и не могу подняться.

Однако некоторые комментаторы обеспокоены тем, что на Кендалл подписаны несовершеннолетние и такие фотографии плохо влияют на формирование их мировоззрений. Также некоторые особы сомневаются в естественности красоты модели.

Сколько детей это увидят, где цензура! Я знаю, что вам будет безразлично, вы будете обвинять родителей, но я все равно напишу, чтобы родители цензурировали своих детей, ведь маленькие умы даже не смогут это понять. За кровавый долар вы продаете свою душу.

Не надо быть как Ким... Найди одежду.

Пожалуй, инъекции сработали, ржу, у вас раньше ничего не было! Один плоский блинчик!

Ранее Кендалл Дженнер в снегу похвасталась дорогой машиной.

Также модель раскритиковали за фото в меху за миллион гривен.