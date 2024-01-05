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Кендалл Дженнер шокировала своим очень откровенным купальником

5 января 2024 13:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Кендалл Дженнер шокировала своим очень откровенным купальником
Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Всемирно известная модель Кендалл Дженнер поделилась соблазнительными фото с отдыха. Девушка предстала перед поклонниками в маленьком купальнике, едва прикрывающем ее тело.

Звезда выложила фото в instagram.

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Модель Кендалл Дженнер сделала несколько фотографий на отдыхе. Она позировала на берегу в маленьком купальнике в полоску. Девушка хорошо загорела и ее поклонникам это понравилось.

Однако некоторые подписчики сравнили ее с сестрой Ким Кардашьян, которая тоже часто публично обнажается.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Подписчики неоднозначно среагировали на обнаженную Кендалл  

Поклонники модели выразили свои мнения относительно достаточно откровенных фотографий в комментариях. Многих восхитила красота тела звезды.

  • Ее принцип "я не гоняюсь, я привлекаю" полностью виден. Она такая идеальная.
  • Это мне кажется или возвращают скорпионам и рыбам их искру в этом году?
  • Помогите я упал и не могу подняться.

Однако некоторые комментаторы обеспокоены тем, что на Кендалл подписаны несовершеннолетние и такие фотографии плохо влияют на формирование их мировоззрений. Также некоторые особы сомневаются в естественности красоты модели.

  • Сколько детей это увидят, где цензура! Я знаю, что вам будет безразлично, вы будете обвинять родителей, но я все равно напишу, чтобы родители цензурировали своих детей, ведь маленькие умы даже не смогут это понять. За кровавый долар вы продаете свою душу.
  • Не надо быть как Ким... Найди одежду.
  • Пожалуй, инъекции сработали, ржу, у вас раньше ничего не было! Один плоский блинчик!  

Ранее Кендалл Дженнер в снегу похвасталась дорогой машиной.

Также модель раскритиковали за фото в меху за миллион гривен.

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