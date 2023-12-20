Кендалл Дженнер розкритикували за фото у хутрі за мільйон гривень
Модель Кендалл Дженнер потрапила у скандал. Зірка була розкритикована фанатами за те, що одягла справжнє хутро в Аспені, штат Колорадо. 28-річна модель поділилася кількома фотографіями, на яких вона одягнена в хутро від Фібі Філо вартістю більше одного мільйона гривень (27 тисяч доларів).
Про це пише Daily Mail.
Скандальний вихід Кендалл Дженнер
Багато шанувальників критикували зірку реаліті-шоу за те, що вона носить справжнє, а не штучне хутро, незважаючи на те, що вона відома як любителька тварин і кінного спорту. Один коментатор назвав Дженнер та її вибір вбрання "підлим" і запитав: "Скільки невинних тварин загинуло, щоб вона публікувала дурні фото з качиними губами?".
Інший сказав Кендалл: "Ви одягнені в кров".
Хтось ще пожартував, що вона має вигляд у хутрі як "Барбі Чубакка".
"Як можна носити справжнє хутро?" Ганьба".
"На ваших руках буквально кров тварин", — поділився один коментатор, а інший додав: "Справжнє хутро? Фу просто фу".
"Ого, їй справді подобається демонструвати велику кількість шкур (убитих) тварин...Це чудово для "любителя тварин", як вона сама себе називає".
Зірка насолоджувалася святковою поїздкою в Аспен разом із близькими друзями, Хейлі та Джастіном Бібер.
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