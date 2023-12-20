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Кендалл Дженнер розкритикували за фото у хутрі за мільйон гривень

20 грудня 2023 13:29
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Кендалл Дженнер розкритикували за фото у хутрі за мільйон гривень
Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Кендалл Дженнер потрапила у скандал. Зірка була розкритикована фанатами за те, що одягла справжнє хутро в Аспені, штат Колорадо. 28-річна модель поділилася кількома фотографіями, на яких вона одягнена в хутро від Фібі Філо вартістю більше одного мільйона гривень (27 тисяч доларів).

Про це пише Daily Mail.

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Скандальний вихід Кендалл Дженнер

Багато шанувальників критикували зірку реаліті-шоу за те, що вона носить справжнє, а не штучне хутро, незважаючи на те, що вона відома як любителька тварин і кінного спорту. Один коментатор назвав Дженнер та її вибір вбрання "підлим" і запитав: "Скільки невинних тварин загинуло, щоб вона публікувала дурні фото з качиними губами?".

 

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/

 

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/

 

Кендалл Дженнер опинился в центрі скандал через любов до хутра. Фото: соціальні мережі
Кендалл Дженнер опинился в центрі скандал через любов до хутра. Фото: соціальні мережі

 

Кендалл Дженнер опинился в центрі скандал через любов до хутра. Фото: соціальні мережі
Кендалл Дженнер опинился в центрі скандал через любов до хутра. Фото: соціальні мережі

 

Кендалл Дженнер опинился в центрі скандал через любов до хутра. Фото: соціальні мережі
Кендалл Дженнер опинился в центрі скандал через любов до хутра. Фото: соціальні мережі
Кендалл Дженнер опинился в центрі скандал через любов до хутра. Фото: соціальні мережі
Кендалл Дженнер опинился в центрі скандал через любов до хутра. Фото: соціальні мережі

Інший сказав Кендалл: "Ви одягнені в кров".

Хтось ще пожартував, що вона має вигляд у хутрі як "Барбі Чубакка".

"Як можна носити справжнє хутро?" Ганьба".

"На ваших руках буквально кров тварин", — поділився один коментатор, а інший додав: "Справжнє хутро? Фу просто фу".

"Ого, їй справді подобається демонструвати велику кількість шкур (убитих) тварин...Це чудово для "любителя тварин", як вона сама себе називає".

Зірка насолоджувалася святковою поїздкою в Аспен разом із близькими друзями, Хейлі та Джастіном Бібер.

Нагадаємо, принц Гаррі виграв суд проти відомого таблоїда.

Раніше "Міс Франція" відповіла на хейт щодо її скандальної зачіски.

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