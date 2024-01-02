Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кендалл Дженнер в снігу похизувалась дорогою автівкою arrow

Кендалл Дженнер в снігу похизувалась дорогою автівкою

2 січня 2024 18:20
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Кендалл Дженнер в снігу похизувалась дорогою автівкою
Кендалл Дженнер в Аспені. Фото: instagram.com/kendalljenner/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Популярна модель Кендалл Дженнер показала свій зимовий відпочинок на гірськолижному курорті в Аспені. Вона позувала в снігу.

Зірка поділилась світлинами в instagram.

Читайте також:

Кендалл Дженнер відпочила в Аспені

Всесвітньо відома модель Кендалл Дженнер похизувалась новими світлинами з гірського курорту в Аспені.

Вона в елегантному костюмі з шортами вийшла з джипу на сніг. Щоб доповнити образ вона обрала чорні лакові чоботи на низькому каблуці.

На інших фото модель позує в улюбленому хутрі з трендовою чорною пов'язкою на чолі та в лижному костюмі в снігу. Кендалл має вигляд щасливої людини.

Кендалл Дженнер в Аспені. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер в Аспені. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер в Аспені. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер в Аспені. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер в Аспені. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер в Аспені. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Раніше витончена Кендалл Дженнер вдягла на Різдво траурну сукню.

Нагадаємо, що модель розкритикували за фото у хутрі за мільйон гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

20 грудня 2023

14:33 У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо

Актуальне по темі