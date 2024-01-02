Кендалл Дженнер в снігу похизувалась дорогою автівкою
Популярна модель Кендалл Дженнер показала свій зимовий відпочинок на гірськолижному курорті в Аспені. Вона позувала в снігу.
Зірка поділилась світлинами в instagram.
Кендалл Дженнер відпочила в Аспені
Всесвітньо відома модель Кендалл Дженнер похизувалась новими світлинами з гірського курорту в Аспені.
Вона в елегантному костюмі з шортами вийшла з джипу на сніг. Щоб доповнити образ вона обрала чорні лакові чоботи на низькому каблуці.
На інших фото модель позує в улюбленому хутрі з трендовою чорною пов'язкою на чолі та в лижному костюмі в снігу. Кендалл має вигляд щасливої людини.
Раніше витончена Кендалл Дженнер вдягла на Різдво траурну сукню.
Нагадаємо, що модель розкритикували за фото у хутрі за мільйон гривень.
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