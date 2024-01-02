Кендалл Дженнер в снігу похизувалась дорогою автівкою

Кендалл Дженнер в Аспені. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Популярна модель Кендалл Дженнер показала свій зимовий відпочинок на гірськолижному курорті в Аспені. Вона позувала в снігу.

Зірка поділилась світлинами в instagram.

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Всесвітньо відома модель Кендалл Дженнер похизувалась новими світлинами з гірського курорту в Аспені.

Вона в елегантному костюмі з шортами вийшла з джипу на сніг. Щоб доповнити образ вона обрала чорні лакові чоботи на низькому каблуці.

На інших фото модель позує в улюбленому хутрі з трендовою чорною пов'язкою на чолі та в лижному костюмі в снігу. Кендалл має вигляд щасливої людини.

Кендалл Дженнер в Аспені. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Кендалл Дженнер в Аспені. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Кендалл Дженнер в Аспені. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Раніше витончена Кендалл Дженнер вдягла на Різдво траурну сукню.

Нагадаємо, що модель розкритикували за фото у хутрі за мільйон гривень.