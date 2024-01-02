Кендалл Дженнер в снегу похвасталась дорогим автомобилем

Кендалл Дженнер в Аспене. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Популярная модель Кендалл Дженнер показала свой зимний отдых на горнолыжном курорте в Аспене. Она позировала в снегу.

Звезда поделилась фотографиями в instagram.

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Кендалл Дженнер отдохнула в Аспене

Всемирно известная модель Кендалл Дженнер похвасталась новыми фотографиями с горного курорта в Аспене.

Она в элегантном костюме с шортами вышла из джипа на снег. Чтобы дополнить образ, она выбрала черные лаковые сапоги на низком каблуке.

На других фото модель позирует в любимом меху с черной трендовой повязкой на лбу и в лыжном костюме в снегу. Кендалл выглядит как счастливый человек.

Кендалл Дженнер в Аспене. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Кендалл Дженнер в Аспене. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Кендалл Дженнер в Аспене. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Ранее изящная Кендалл Дженнер надела на Рождество траурное платье.

Напомним, что модель подвергли критике за фото в меху за миллион гривен.