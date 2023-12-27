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Витончена Кендалл Дженнер вдягла на Різдво траурну сукню

27 грудня 2023 11:17
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Витончена Кендалл Дженнер вдягла на Різдво траурну сукню
Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Топ-модель світового масштабу Кендалл Дженнер показала підписникам своє різдвяне вбрання. Зірка обрала для себе стриману і чорну сукню.

Зірка виставила світлини в instagram.

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Відома модель Кендалл Дженнер з'явилась у новому образі. На різдвяні свята зірка обрала для себе стриману чорну сукню з білим хутром від бренду 16arlington.

Кендалл доповнила сукню, яка нагадує стиль місіс Клаус, відкритими чорними босоніжками та маленьким клатчем. Зірка підкреслила свою красу нюдовим макіяжем та зібраним волоссям.

Фанати у коментарях пожартували, що сумна Кендалл зустрічає Різдво з келихом алкоголю замість того, щоб бавити дітей та бути з чоловіком.

Як відомо, модель практично єдина в своїй зірковій родині Кардашьян, хто ще не вийшла заміж і не має малюків.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер на Різдво. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер на Різдво. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер на Різдво. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер на Різдво. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер вбралася у золоту сукню для сімейного банкету.

Нагадаємо, що Кендалл Дженнер розкритикували за фото у хутрі за мільйон гривень.

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