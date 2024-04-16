Кетті Перрі ледь не загубила металевий топ під час грандіозного шоу

Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

Металевий кроптоп Кеті Перрі підвів її у новому епізоді шоу American Idol. Знаменитість встала, щоб аплодувати зворушливому виступу Романа Коллінза, і з нею стався конфуз.

Відео інциденту співачка виклала у своєму Instagram.

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Конфуз Кеті Перрі

39-річна суперзірка попмузики встала, щоб разом з іншими суддями аплодувати учаснику після того, як він заспівав пісню It's a Man's Man's Man's World, коли її срібний топ раптово порвався. Кеті сховалася під столом.

"Ця пісня зламала мені топ", — сказала Кеті і додала, що це сімейне шоу.

Під час рекламної паузи Кеті швидко відремонтували одяг.

Артистка часто дивує прихильників яскравими образами та новою музикою.

"Я почала співати, коли мені було дев'ять років, і почала грати на гітарі у 13. І тоді я показала мій справжній голос. Я говорила про свої почуття у свій спосіб, демонструвала емоції та бачення. У мене було своє маленьке уявлення про світ. І так я почала віддаватися своїй справі. Відданість для мене — це юна любов", — розповіла нещодавно Перрі.

Зірка не вперше ділиться думками щодо своїх юних років. Перрі, яка має трирічну доньку Дейзі зі своїм нареченим Орландо Блумом, сказала, що їй соромно, якщо дитина побачить її з похміллям.

Нагадаємо, Кеті Перрі стала обличчям культового бренду. А Дженніфер Лопес завітала у магазин спіднього у міні.