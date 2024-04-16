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Кэтти Перри чуть не потеряла металлический топ во время грандиозного шоу

16 апреля 2024 13:15
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кэтти Перри чуть не потеряла металлический топ во время грандиозного шоу
Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Металлический кроп-топ Кэти Перри подвел ее в новом эпизоде шоу American Idol. Знаменитость встала, чтобы аплодировать трогательному выступлению Романа Коллинза, и с ней произошел конфуз.

Видео инцидента певица выложила в своем Instagram.

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Конфуз Кэти Перри

39-летняя суперзвезда поп-музыки встала, чтобы вместе с другими судьями аплодировать участнику после того, как он спел песню "It's a Man's Man's Man's World", когда ее серебряный топ внезапно порвался. Кэти спряталась под столом.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

"Эта песня сломала мне топ", — сказала Кэти и добавила, что это семейное шоу.

Во время рекламной паузы Кэти быстро отремонтировали одежду.

Артистка часто удивляет поклонников яркими образами и новой музыкой.

"Я начала петь, когда мне было девять лет, и начала играть на гитаре в 13. И тогда я показала мой настоящий голос. Я говорила о своих чувствахм по-своему, демонстрировала эмоции и видение. У меня было свое маленькое представление о мире. И так я начала отдаваться своему делу. Преданность для меня – это юная любовь", — рассказала недавно Перри.

Звезда не впервые делится мыслями по поводу своих юных лет. Перри, имеющая трехлетнюю дочь Дейзи со своим женихом Орландо Блумом, сказала, что ей стыдно, если ребенок увидит ее с похмельем.

Напомним, Кэти Перри стала лицом культового бренда. А Дженнифер Лопес пришла в магазин нижнего белья в мини.

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