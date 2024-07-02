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Кетті Перрі похизувалася пласким животиком на відпочинку з Орландо Блумом

2 липня 2024 15:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кетті Перрі продемонструвала шикарну фігуру у відпустці — фото
Американська співачка Кетті Перрі із нареченим Орландо Блумом. Фото: instagram.com/katyperry/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома американська співачка Кетті Перрі вирушила на відпочинок у Санту-Барбару з нареченим Орландо Блумом. Зірка продемонструвала підтягнуту фігуру у пляжному вбранні.

Про це пише Daily Mail.

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Виконавиця засвітилася у чорному бікіні та довгій напівпрозорій білій сорочці на ґудзиках. Доповнила своє пляжне вбрання зірка солом'яним капелюхом із широкими полями, рожевими сонцезахисними окулярами та яскраво-червоною сумкою.

Кетті прикрасила шию намистом з мушлями. 

Орландо обрав для відпочинку яскраво-помаранчеву футболку, шорти кремового кольору та білу бейсболку. Образ зірка "Піратів Карибського моря" доповнив золотим браслетом та світлими капцями. Пара пересувалася на курорті на новенькому зеленому Porsche.

Кетті Перрі похизувалася пласким животиком на відпочинку із Орландо Блумом - фото 1
Американська співачка Кетті Перрі із нареченим Орландо Блумом на відпочинку. Фото: BackGrid
Кетті Перрі похизувалася пласким животиком на відпочинку із Орландо Блумом - фото 2
Американська співачка Кетті Перрі у Санта-Барбарі. Фото: BackGrid
Кетті Перрі похизувалася пласким животиком на відпочинку із Орландо Блумом - фото 3
Американська співачка Кетті Перрі повертається з пляжу. Фото: BackGrid
Кетті Перрі похизувалася пласким животиком на відпочинку із Орландо Блумом - фото 4
Актор Орландо Блум на новенькому Porsche. Фото: BackGrid

Нагадаємо, Кеті Перрі вразила оригінальною сукнею, яку вдягнула на оголене тіло. А також співачка оголила сідниці на червоній доріжці.

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