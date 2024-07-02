Кетті Перрі продемонструвала шикарну фігуру у відпустці — фото

Американська співачка Кетті Перрі із нареченим Орландо Блумом. Фото: instagram.com/katyperry/

Відома американська співачка Кетті Перрі вирушила на відпочинок у Санту-Барбару з нареченим Орландо Блумом. Зірка продемонструвала підтягнуту фігуру у пляжному вбранні.

Про це пише Daily Mail.

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Виконавиця засвітилася у чорному бікіні та довгій напівпрозорій білій сорочці на ґудзиках. Доповнила своє пляжне вбрання зірка солом'яним капелюхом із широкими полями, рожевими сонцезахисними окулярами та яскраво-червоною сумкою.

Кетті прикрасила шию намистом з мушлями.

Орландо обрав для відпочинку яскраво-помаранчеву футболку, шорти кремового кольору та білу бейсболку. Образ зірка "Піратів Карибського моря" доповнив золотим браслетом та світлими капцями. Пара пересувалася на курорті на новенькому зеленому Porsche.

Американська співачка Кетті Перрі із нареченим Орландо Блумом на відпочинку. Фото: BackGrid

Американська співачка Кетті Перрі у Санта-Барбарі. Фото: BackGrid

Американська співачка Кетті Перрі повертається з пляжу. Фото: BackGrid

Актор Орландо Блум на новенькому Porsche. Фото: BackGrid

Нагадаємо, Кеті Перрі вразила оригінальною сукнею, яку вдягнула на оголене тіло. А також співачка оголила сідниці на червоній доріжці.