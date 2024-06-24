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Кеті Перрі у сукні на голе тіло здійняла фурор на модному показі

24 червня 2024 07:46
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кеті Перрі у сукні на голе тіло здійняла фурор на модному показі
Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Кеті Перрі з'явилась в оголеній сукні з геометричним вирізом на подіумі Vogue World Paris. 39-річна співачка доповнила образ ефектним макіяжем та взуттям на підборах.

Фото зірка поділилася на своїй сторінці у соціальній мережі.

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Раніше Кеті опинилася у центрі пліток про схуднення в наслідок вживання медичного препарату. Інсайдер розповів, що це не правда і співачка перейняла дієту та тренування 47-річного чоловіка Орландо Блума, відмовившись від фастфуду та обмеживши споживання алкоголю. Орландо, який зі співачкою виховує трирічну доньку Дейзі Дав, раніше розкривав подробиці про свою дієту та режим фізичних вправ, розповідаючи GQ, що намагається уникати вживання цукру.

 

Співачка Кеті Перрі
Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

 

Співачка Кеті Перрі
Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

 

Співачка Кеті Перрі
Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

 

Співачка Кеті Перрі
Співачка Кеті Перрі Фото: instagram.com/katyperry/

 

"Я намагаюся мати збалансовану дієту — зелень і білки. Глютен змушує мене заснути. Я багато гуляю або їжджу на велосипеді. Або я намагаюся виконувати кардіо. Оскільки мені за сорок років, я більше думаю про довголіття", — ділиться актор.

Актор сказав, що "на 90 відсотків харчується рослинами". Він також додав, що не часто їсть червоне м’ясо, тому що іноді "дивиться на корову і думає, що це найкрасивіша річ у світі".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue (@voguemagazine)

 

Захід Vogue World присвячений 100-річчю моди та спорту. Минулого року захід проходив у Лондоні. Цьогорічний Vogue World співпрацював із молодіжними спортивними академіями по всій Франції, поєднуючи різні види спорту зі 100-річною історією французької моди.

Відсоток чистого доходу від продажу квитків буде передано гуманітарній організації Secours Populaire. Організація полегшує доступ до необхідного обладнання для молодих спортсменів-початківців по всій Франції.

Нагадаємо, Крістіна Агілера вразила схудненням. А раніше ми писали про дієту Ашера.

Кеті Перрі
мода
закордонні зірки
зірки

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