Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Кэтти Перри похвасталась плоским животиком на отдыхе с Орландо Блумом arrow

Кэтти Перри похвасталась плоским животиком на отдыхе с Орландо Блумом

2 июля 2024 15:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кэтти Перри продемонстрировала шикарную фигуру в отпуске.
Американская певица Кэтти Перри с женихом Орландо Блумом. Фото: instagram.com/katyperry/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская певица Кэтти Перри отправилась на отдых в Санту-Барбару с женихом Орландо Блумом. Звезда продемонстрировала подтянутую фигуру в пляжной одежде.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Кэтти Перри и Орландо Блум загорают в Санта-Барбаре

Исполнительница засветилась в черном бикини и длинной полупрозрачной белой рубашке на пуговицах. Дополнила свой пляжный наряд звезда соломенной шляпой с широкими полями, розовыми очками и ярко-красной сумкой.

Кэтти украсила шею ожерельем с ракушками.

Орландо выбрал для отдыха ярко оранжевую футболку, шорты кремового цвета и белую бейсболку. Образ звезда "Пиратов Карибского моря" дополнил золотым браслетом и светлыми тапочками. Пара каталась на курорте на новом зеленом Porsche.

Кэтти Перри похвасталась плоским животиком на отдыхе с Орландо Блумом - фото 1
Американская певица Кэтти Перри с женихом Орландо Блумом на отдыхе. Фото: BackGrid
Кэтти Перри похвасталась плоским животиком на отдыхе с Орландо Блумом - фото 2
Американская певица Кэтти Перри в Санта-Барбаре. Фото: BackGrid
Кэтти Перри похвасталась плоским животиком на отдыхе с Орландо Блумом - фото 3
Американская певица Кэтти Перри возвращается с пляжа. Фото: BackGrid
Кэтти Перри похвасталась плоским животиком на отдыхе с Орландо Блумом - фото 4
Актер Орландо Блум на новом Porsche. Фото: BackGrid

Напомним, Кэти Перри поразила оригинальным платьем, которое надела на обнаженное тело. А также певица обнажила ягодицы на красной дорожке.

отдых Кэти Перри Орландо Блум пляж отпуск курорты зарубежные звезды фигура

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно