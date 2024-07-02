Кэтти Перри продемонстрировала шикарную фигуру в отпуске.

Американская певица Кэтти Перри с женихом Орландо Блумом. Фото: instagram.com/katyperry/

Известная американская певица Кэтти Перри отправилась на отдых в Санту-Барбару с женихом Орландо Блумом. Звезда продемонстрировала подтянутую фигуру в пляжной одежде.

Об этом пишет Daily Mail.

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Исполнительница засветилась в черном бикини и длинной полупрозрачной белой рубашке на пуговицах. Дополнила свой пляжный наряд звезда соломенной шляпой с широкими полями, розовыми очками и ярко-красной сумкой.

Кэтти украсила шею ожерельем с ракушками.

Орландо выбрал для отдыха ярко оранжевую футболку, шорты кремового цвета и белую бейсболку. Образ звезда "Пиратов Карибского моря" дополнил золотым браслетом и светлыми тапочками. Пара каталась на курорте на новом зеленом Porsche.

Американская певица Кэтти Перри с женихом Орландо Блумом на отдыхе. Фото: BackGrid

Американская певица Кэтти Перри в Санта-Барбаре. Фото: BackGrid

Американская певица Кэтти Перри возвращается с пляжа. Фото: BackGrid

Актер Орландо Блум на новом Porsche. Фото: BackGrid

Напомним, Кэти Перри поразила оригинальным платьем, которое надела на обнаженное тело. А также певица обнажила ягодицы на красной дорожке.