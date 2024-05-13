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Кетті Перрі розчулила кадрами, як повідомила рідним про вагітність

13 травня 2024 13:49
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кеті Перрі розповіла про свою вагітність — фото та відео
Американська співачка Кетті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Кеті Перрі поділилася із шанувальниками особистим. Зірка пригадала, як повідомляла близькими радісну новиною про свою вагітність донькою Дейзі Дав.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Кетті Перрі про свою вагітність

Артистка не любить ділитися з шанувальниками подробицями особистого життя, однак у День матері вона поділилася зворушливими кадрами з сімейного архіву. Співачка розповіла про те, як повідомила чоловіку Орландо Блуму про те, що він скоро стане татом. Актор дізнався про вагітність дружину через FaceTime, адже він перебував на зйомках у Празі. Зірка "Володаря перснів" щиро посміхається під час відеодзвінка з Кеті.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

На іншому опублікованому відео співачка розповідає про те, що вона перебуває при надії, своїм колегам-суддям "Американського ідола" Люку Брайану і Лайонелу Річі.

Зірка також поділилася кадрами візиту до лікаря та показала, як виглядав її округлий животик на різних термінах.

Кеті Перрі закликала своїх шанувальників поважати та цінувати своїх матусь.

"Сьогодні я сказала мамі, що день, коли я зрозуміла, як сильно вона мене любить, — це день, коли у мене народилася моя власна донька Дейзі Дав... Немає нічого кращого за материнську любов... Ніколи не сприймайте її як належне... Щасливого Дня матері всім матерям", — написала Кеті.

Донька Кеті та Орландо Дейзі Дав з'явилась на світ у серпні 2020 року.

Нагадаємо, Кеті Перрі стала обличчям культового бренду. А також зірка ледь не загубила металевий топ під час грандіозного шоу.

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