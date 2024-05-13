Кеті Перрі розповіла про свою вагітність — фото та відео

Американська співачка Кетті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

Відома українська співачка Кеті Перрі поділилася із шанувальниками особистим. Зірка пригадала, як повідомляла близькими радісну новиною про свою вагітність донькою Дейзі Дав.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Кетті Перрі про свою вагітність

Артистка не любить ділитися з шанувальниками подробицями особистого життя, однак у День матері вона поділилася зворушливими кадрами з сімейного архіву. Співачка розповіла про те, як повідомила чоловіку Орландо Блуму про те, що він скоро стане татом. Актор дізнався про вагітність дружину через FaceTime, адже він перебував на зйомках у Празі. Зірка "Володаря перснів" щиро посміхається під час відеодзвінка з Кеті.

На іншому опублікованому відео співачка розповідає про те, що вона перебуває при надії, своїм колегам-суддям "Американського ідола" Люку Брайану і Лайонелу Річі.

Зірка також поділилася кадрами візиту до лікаря та показала, як виглядав її округлий животик на різних термінах.

Кеті Перрі закликала своїх шанувальників поважати та цінувати своїх матусь.

"Сьогодні я сказала мамі, що день, коли я зрозуміла, як сильно вона мене любить, — це день, коли у мене народилася моя власна донька Дейзі Дав... Немає нічого кращого за материнську любов... Ніколи не сприймайте її як належне... Щасливого Дня матері всім матерям", — написала Кеті.

Донька Кеті та Орландо Дейзі Дав з'явилась на світ у серпні 2020 року.

Нагадаємо, Кеті Перрі стала обличчям культового бренду. А також зірка ледь не загубила металевий топ під час грандіозного шоу.