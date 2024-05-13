Кэти Перри рассказала о своей беременности.

Американская певица Кэтти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Известная украинская певица Кэти Перри поделилась с поклонниками личным. Звезда вспомнила, как сообщала близкими радостную новость о своей беременности дочерью Дейзи Дав.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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Кэтти Перри о своей беременности

Артистка не любит делиться с поклонниками подробностями личной жизни, однако в День матери она поделилась трогательными кадрами из семейного архива. Певица рассказала о том, как сообщила мужу Орландо Блуму о том, что он скоро станет папой. Актер узнал о беременности по FaceTime, ведь он находился на съемках в Праге. Звезда "Властелина колец" искренне улыбается во время видеозвонка с Кэти.

На другом опубликованном видео певица рассказывает о том, что она находится в положении, своим коллегам-судьям "Американского идола" Люку Брайану и Лайонелу Ричи.

Звезда также поделилась кадрами визита к врачу и показала, как выглядел ее округлый животик на разных сроках.

Кэти Перри призвала своих поклонников уважать и ценить своих мам.

"Сегодня я сказала маме, что день, когда я поняла, как сильно она меня любит, — это день, когда у меня родилась моя собственная дочь Дейзи Дав... Нет ничего лучше материнской любви... Никогда не воспринимайте ее как должное… Счастливого Дня матери всем матерям", — написала Кэти.

Дочь Кэти и Орландо Дейзи Дав появилась на свет в августе 2020 года.

Напомним, Кэти Перри стала лицом культового бренда. А также звезда чуть не потеряла металлический топ во время грандиозного шоу.