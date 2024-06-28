Кэтти Перри и Кайли Дженнер попали в скандал из-за стиля Бьянки Цензори — детали

Кайли Дженнер в Париже. Фото: TheRealSPW/BACKGRID

В Париже длится неделя моды и кутюрных показов. Звезды впечатляют трендовыми платьями и неожиданными образами, впрочем, некоторые из них напомнили критикам стиль жены Канье Веста — Бьянки Цензори.

Об этом пишет Page Six.

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Неделя моды в Париже продолжается, а количество скандалов и слухов набирают обороты. Светская львица и бизнес-вумен Кайли Дженнер надела накидку с длинными рукавами от Marni, которую она соединила с туфлями в тон. Так она нарядилась для ужина в роскошном отеле Costes в Городе Света.

Ее образ вошел бы в историю, если бы не напомнил стилистам наряды жены Канье Веста — скандальной дизайнер Бьянки Цензори. Она в январе прогулялась в Лос-Анджелесе в полностью пушистом "лео" наряде и еще тогда произвела настоящий фурор.

Кайли Дженнер копирует Бьянку Цензори. Фото: TheRealSPW/BACKGRID

Кайли Дженнер копирует Бьянку Цензори. Фото: TheRealSPW/BACKGRID

Бьянка Цензори в леопардовом принте в Лос-Анджелесе. Фото: BACKGRID

Критики испытала и Кэти Перри, которая в соблазнительном образе прибыла на показ Balenciaga. Она надела на голое тело шубу и рваные колготки.

Этим напомнила критикам Бьянку Цензори, которая также игнорирует нижнее белье и уже год шокирует своим обнаженным телом весь мир.

Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Жена Канье Веста Бьянка Цензори. Фото: Backgrid/Splash

Напомним, Кэти Перри поразила оригинальным платьем, которое надела на обнаженное тело. Также Бьянка Цензори разделась на улице — грудь показала практически полностью.