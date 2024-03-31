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Хайп на мести — Оля Полякова наконец-то прокомментировала поцелуи с "любовником"

31 марта 2024 22:22
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Оля Полякова прокомментировала скандал о ее романе с эксучастником "Мастер Шеф"
Украинская певица Оля Полякова. Фото: instagram/polyakovamusic
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певица Оля Полякова прокомментировала скандал вокруг слухов о ее романе с блогером Владом Мицкевичем. Она считает это хайпом.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

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Оля Полякова со всеми друзьями так целуется

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала скандала вокруг своей личной жизни. Недавно блогер и экс-участник шоу "Мастер Шеф" заявил, что находится в отношениях со звездой и выставил фото, на которых они целуются.

Блогер Владислав Мицкевич целует Олю Полякову. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/
Блогер Владислав Мицкевич целует Олю Полякову. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/

Позже он опроверг свои слова. Объяснил это алкогольным опьянением и желанием отомстить певице за конфликт, возникший между ними из-за финансов.

"Я просто в шоке. Откровенно извиняюсь. Сразу скажу, что уже долгое время принимаю антидепрессанты. Я вчера решил немного соединить их с алкоголем, двумя бутылками виски. У меня сорвало крышу. Наговорил просто к*нч*н*го клеветы и лжи. Почему?Потому что мы с Олей долго сотрудничали и у нас был конфликт, жесткий, на финансовой основе, в котором мы не нашли общего языка", — рассказал блогер.

Блогер Владислав Мицкевич целует Олю Полякову. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/
Блогер Владислав Мицкевич и Оля Полякова. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/

Сама же Оля Полякова прокомментировала ситуацию во время прямого эфира.

"Если вы ждете подробностей, то их нет, потому что это обычный хайп на мести из-за того, что не получилось сотрудничество, не получилась дружба. У человека хайп, понимаете? Все из-за чего я сожалею, это только, что я сразу не поняла, с каким человеком я имею дело, потому что мы работали, он был у меня дома", — сказала Полякова.

Оля Полякова
Певица Оля Полякова и ее дочь Мария. Фото: телеграм-канал "Сцена UA"

Также звезда объяснила, почему на фотографиях целует Мицкевича. У нее много таких фото с друзьями.

Напомним, певица Христина Соловий рассказала о своих отношениях с женатыми мужчинами. Также хитмейкер Parfeniuk стал самым молодым папой украинского шоу-биза.

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Оля Полякова
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