Ханумак після скандалу спробував відбілити репутацію — українці не оцінили

Український актор та шоумен Руслан Ханумак. Фото: instagram.com/hanumak

Відомий український актор Руслан Ханумак попри закриті кордони та загальну мобілізацію полетів в США до свого сина. Вчинок артиста неабияк обурив українців, однак він спробував "відбілитися" перед земляками на тлі удару росіян по дитячій лікарні "Охматдит".

У Stories на своїй сторінці Instagram він відкрив збір на допомогу постраждалим від атаки росіян.

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Актор після виїзду в Америку вирішив показати свою небайдужість до того, що нині відбувається на його Батьківщині. Після удару по лікарні "Охматдит" Ханумак звернувся до пілота, який направляв ракети на на наші міста та запитав про те, як він після вбивств українців може взагалі спокійно повертатися до своєї родини.

Ханумак начебто користуючись "великим активом до його сторінки за останній час" відкрив збір на допомогу постраждалим у лікарні "Охматдит". Із заплановиних 100 тисяч гривень, за 17 годин він зібрав аж цілих 6500.

Публікація шоумена Руслана Ханумака. Фото: instagram.com/hanumak

Шоумен Руслан Ханумак спробував зібрати на допомогу дітям. Фото: instagram.com/hanumak

Українці не повірили шоумену Руслану Ханумаку. Фото: instagram.com/hanumak

Нагадаємо, ми писали про те, що український актор Руслан Ханумак звернувся до публіки після виходу його скандальної пісні. А також у Студії "Квартал 95" прокоментували співпрацю із артистом-втікачем.