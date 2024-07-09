Ханумак после скандала попытался отбелить репутацию – украинцы не оценили

Украинский актер и шоумен Руслан Ханумак. Фото: instagram.com/hanumak

Известный украинский актер Руслан Ханумак, несмотря на закрытые границы и общую мобилизацию, полетел в США к своему сыну. Поступок артиста изрядно возмутил украинцев, однако он попытался "отбелиться" перед земляками на фоне удара россиян по детской больнице "Охматдет".

В Stories на своей странице Instagram он открыл сбор в помощь пострадавшим от атаки россиян.

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Актер после выезда в Америку решил показать свое неравнодушие к тому, что сейчас происходит на его Родине. После удара по больнице "Охматдет" Ханумак обратился к пилоту, который направлял ракеты на наши города и спросил о том, как он после убийств украинцев может вообще спокойно возвращаться в свою семью.

Ханумак вроде бы пользуясь "большим активом к его странице за последнее время" открыл сбор на помощь пострадавшим в больнице "Охматдет". Из запланированных 100 тысяч гривен, за 17 часов он собрал целых 6500.

Публикация шоумена Руслана Ханумака. Фото: instagram.com/hanumak

Шоумен Руслан Ханумак попытался собрать на помощь детям. Фото: instagram.com/hanumak

Украинцы не поверили шоумену Руслану Ханумаку. Фото: instagram.com/hanumak

Напомним, мы писали о том, что украинский актер Руслан Ханумак обратился к публике после выхода его скандальной песни. А также в Студии "Квартал 95" прокомментировали сотрудничество с артистом-беглецом.