Месть за Охматдет - Хливнюк ударил по россиянам

Хлывнюк отомстил россиянам за раненых и убитых в Охматдете
Известный украинский музыкант, лидер популярной группы "Бумбокс" и военнослужащий Андрей Хливнюк выполнил свое обещание, которое дал когда, увидел болезненные кадры из разрушенной оккупантами больницы "Охматдет". Артист показался со снарядом, которым он впоследствии ударил по позициям врага.
Соответствующее фото он опубликовал на своей странице Instagram.
Хлывнюк ударил по позициям убийц
Музыкант, ныне воюющий против россиян, разозлился после страшной новости о попадании российской ракеты в больницу "Охматдет". Артист поделился кадрами раненых, испуганных детей и пообещал отомстить за маленьких украинцев.
Хливнюк показал, как, находясь в ночное время на позициях, он подготовил снаряд для оккупантов с надписью "Охмадит".
Украинцы искренне признательны Андрею за поддержку маленьких украинцев и защиту Украины. Пользователи соцсетей надеются, что снаряды полетели точно в цель.
"В п*пу путина пожалуйста!".
"Нет прощения за такое преступление... пусть долетит туда куда надо".
"Достойный сын своей нации".
"Андрейка, таких сегодня должно лететь сотни ... за каждую каплю крови, за каждый детский вскрик, за каждую материнскую слезу".
Раньше мы писали, что музыкант Андрей Хливнюк показал будни военного. А также артист вспомнил свой концерт в Мариуполе.
Читайте Новини.LIVE!