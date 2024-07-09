Месть за Охматдет - Хливнюк ударил по россиянам

Лидер украинской группы "Бумбокс" и военный Андрей Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Известный украинский музыкант, лидер популярной группы "Бумбокс" и военнослужащий Андрей Хливнюк выполнил свое обещание, которое дал когда, увидел болезненные кадры из разрушенной оккупантами больницы "Охматдет". Артист показался со снарядом, которым он впоследствии ударил по позициям врага.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице Instagram.

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Музыкант, ныне воюющий против россиян, разозлился после страшной новости о попадании российской ракеты в больницу "Охматдет". Артист поделился кадрами раненых, испуганных детей и пообещал отомстить за маленьких украинцев.

Хливнюк показал, как, находясь в ночное время на позициях, он подготовил снаряд для оккупантов с надписью "Охмадит".

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк об ударе по "Охматдету". Фото: instagram.com/andriihorolski/

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк отомстил за удар по "Охматдету". Фото: instagram.com/andriihorolski/

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк ударил по врагу за "Охматдет". Фото: instagram.com/andriihorolski/

Украинцы искренне признательны Андрею за поддержку маленьких украинцев и защиту Украины. Пользователи соцсетей надеются, что снаряды полетели точно в цель.

"В п*пу путина пожалуйста!".

"Нет прощения за такое преступление... пусть долетит туда куда надо".

"Достойный сын своей нации".

"Андрейка, таких сегодня должно лететь сотни ... за каждую каплю крови, за каждый детский вскрик, за каждую материнскую слезу".

Публикация лидера украинской группы "Бумбокс" Андрея Хливнюка. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Раньше мы писали, что музыкант Андрей Хливнюк показал будни военного. А также артист вспомнил свой концерт в Мариуполе.