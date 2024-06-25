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Лідер "Бумбокс" Хливнюк показав, як вирушає на бойове завдання зі своїми побратимами

25 червня 2024 15:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Співак Андрій Хливнюк показав свої будні у війську — артист заспівав свій відомий хіт
Лідер українського гурту "Бумбокс" та військовий Андрій Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український музикант, лідер популярного гурту "Бумбокс" та військовослужбовець Андрій Хливнюк не втрачає почуття гумору попри будь-які труднощі. Артист у доброму гуморі заспівав свій хіт, вирушаючи на чергове бойове завдання.

Відповідний ролик він опублікував на своїй сторінці Instagram.

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Музикант показався шанувальникам у військовій формі та зі зброєю у руках. Хливнюк прямував разом зі своїми побратимами на виконання бойових завдань, і щоб якось трохи покращити настрій хлопцям, пригадав рядки із своєї пісні "Хвилюватися немає причин", яку написав у далекому 2006 році. Її текст нині дуже актуальний.

"Хвилюватися немає причин, як дають, то бери, якщо б’ють, то біжи-кричи. Технологія проста, ким би ти не став. Зранку встав, присідай до ста і читай устав", — наспівав захисник.

Українці щиро дякують артисту за те, що він замість сцени обрав зброю та боронить нашу країну та цінують його гарне почуття гумору.

"Бережіть себе, Ваша творчість дуже потрібна людям".

"Такий справжній. Такий наш! Бережіть себе! Ще хочу багато разів побувати на ваших концертах!".

"З гумором по життю, та влучноспівними вставками".

"Давно любила за творчість. Зараз низько вклоняюся за людяність! Андрій, хлопці, ви справжні".

Лідер "Бумбокс" Хливнюк показав, як вирушає на бойове завдання зі своїми побратимами - фото 1
 Коментарі під відео Андрія Хливнюка. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Раніше ми писали, що музикант Андрій Хливнюк емоційно висловився про мобілізацію в Україні. А також артист пригадав свій концерт у Маріуполі.

військові
пісні
Андрій Хливнюк
Бумбокс
українські зірки
війна в Україні

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