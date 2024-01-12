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Хлои Кардашьян снялась для глянца в соблазнительной юбке от FROLOV

12 января 2024 11:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Хлои Кардашьян снялась для глянца в соблазнительной юбке от FROLOV
Хлои Кардашьян для журнала tmrw. Фото: Greg Swales/tmrw
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американская звезда телевидения Хлои Кардашьян снялась для журнала tmrw. Она надела на фотосессию юбку из кутюрной коллекции украинского дизайнера FROLOV.

Об этом он рассказал в instagram.

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Кардашьян надела юбку от FROLOV

Актриса и звезда реалити-шоу о семье Кардашьян-Дженнер Хлои снялась для журнала tmrw. Один из образов стилисты дополнили юбкой из кутюрной коллекции украинского дизайнера FROLOV.

Кожаная юбка эффектно подчеркнула подтянутую фигуру звезды. Пикатные разрезы, оголенная грудь и легкий красный свет создали интимную атмосферу.

"От сумерек до рассвета Хлои Карашьян одета в юбку FROLOV Haute Couture", — написал дизайнер на своей странице.

Хлоя Кардашьян для журнала tmrw
Хлои Кардашьян для журнала tmrw. Фото: Greg Swales/tmrw
Хлоя Кардашьян для журнала tmrw
Хлои Кардашьян для журнала tmrw. Фото: Greg Swales/tmrw
Хлоя Кардашьян для журнала tmrw
Хлои Кардашьян для журнала tmrw. Фото: Greg Swales/tmrw

Ранее Джей Ло "вышла замуж" в платье украинского бренда.

Напомним, что Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер впервые появились на публике как пара.

украинцы
мода
фото
Хлои Кардашьян
зарубежные звезды

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