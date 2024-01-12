Хлои Кардашьян снялась для глянца в соблазнительной юбке от FROLOV
Американская звезда телевидения Хлои Кардашьян снялась для журнала tmrw. Она надела на фотосессию юбку из кутюрной коллекции украинского дизайнера FROLOV.
Об этом он рассказал в instagram.
Кардашьян надела юбку от FROLOV
Актриса и звезда реалити-шоу о семье Кардашьян-Дженнер Хлои снялась для журнала tmrw. Один из образов стилисты дополнили юбкой из кутюрной коллекции украинского дизайнера FROLOV.
Кожаная юбка эффектно подчеркнула подтянутую фигуру звезды. Пикатные разрезы, оголенная грудь и легкий красный свет создали интимную атмосферу.
"От сумерек до рассвета Хлои Карашьян одета в юбку FROLOV Haute Couture", — написал дизайнер на своей странице.
Ранее Джей Ло "вышла замуж" в платье украинского бренда.
Напомним, что Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер впервые появились на публике как пара.
Читайте Новини.LIVE!