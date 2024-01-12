Хлои Кардашьян снялась для глянца в соблазнительной юбке от FROLOV

Хлои Кардашьян для журнала tmrw. Фото: Greg Swales/tmrw

Американская звезда телевидения Хлои Кардашьян снялась для журнала tmrw. Она надела на фотосессию юбку из кутюрной коллекции украинского дизайнера FROLOV.

Об этом он рассказал в instagram.

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Актриса и звезда реалити-шоу о семье Кардашьян-Дженнер Хлои снялась для журнала tmrw. Один из образов стилисты дополнили юбкой из кутюрной коллекции украинского дизайнера FROLOV.

Кожаная юбка эффектно подчеркнула подтянутую фигуру звезды. Пикатные разрезы, оголенная грудь и легкий красный свет создали интимную атмосферу.

"От сумерек до рассвета Хлои Карашьян одета в юбку FROLOV Haute Couture", — написал дизайнер на своей странице.

Хлои Кардашьян для журнала tmrw. Фото: Greg Swales/tmrw

Хлои Кардашьян для журнала tmrw. Фото: Greg Swales/tmrw

Хлои Кардашьян для журнала tmrw. Фото: Greg Swales/tmrw

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