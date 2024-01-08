Пристрасний поцілунок — Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер вперше з‘явились на публіці як пара

Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер. Фото: CHRISTOPHER POLK/GOLDEN GLOBES 2024

Надзвичайно популярний актор Тімоті Шаламе прийшов на церемонію "Золотого глобуса" разом з коханою Кайлі Дженнер. Це їхній перший публічний захід разом на тлі сотні тисяч пліток про цей роман.

Про це пише People.

Читайте також:

Тімоті Шаламе поцілував Кайлі Дженнер на "Золотому глобусі"

Плітки про роман Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер облетіли весь світ вже кілька разів. Їх бачили разом у автівках, ресторанах та під час прогулянок з квітня 2023 року.

Вперше офіційно вони з'явились разом на премії "Золотий глобус 2024". Їх зняли, коли вони мило щебетали за столиком, а потім актор поцілував свою дівчину.

Актор Тімоті Шаламе був номінований на премію за роль молодого шоколат'є у фільмі "Вонка". Перемоги він не здобув, проте увагу до себе привернув.

Кадри з приватної розмови Кайлі Дженнер та Тімоті транслювались кілька разів на екранах під час церемонії. Пара на це не зважала. Вони були зайняті одне одним. Зірки виглядають дуже закоханими.

Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер цілуються. Фото: стоп-кадр з відео/GOLDEN GLOBES 2024

Раніше ми розповідали про надзвичайні образи зірок на премії "Золотий глобус 2024".

Нагадаємо, що голлівудська зірка повторила образ культової акторки на Золотому Глобусі.

Також "Оппенгеймер" виграв у п'яти номінаціях.