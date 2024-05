Что известно о Baby Lasagna.

Хорватский певец Baby Lasagna. Фото: instagram.com/the_baby_lasagna_

Хорватский певец Baby Lasagna – фаворит Евровидения 2024, который вытеснил с лидерской позиции швейцарского певца Nemo. После выступления в первом полуфинале песенного конкурса, артист уверенно закрепил свою позицию в рейтинге букмекеров.

Новини.LIVE расскажут вам, как артист со "скамейки запасных" стал абсолютным фаворитом.

Как обычный парень стал любимцем европейцев

Певец Baby Lasagna (настоящее имя — Марко Пуришич) устроил настоящий фурор в первом полуфинале Евровидения, хотя попал на конкурс случайно.

Артист начинал свою творческую карьеру в рок-группе Manntra, которая участвовала в Нацотборе Евровидения-2019. Однако, тогда музыканты заняли четвертое место и им не удалось попасть на конкурс.

В прошлом году артист покинул группу и представил свой дебютный сингл "IG Boi" под новым псевдонимом Baby Lasagna. Его певец придумал, когда искал на рынке место, где можно купить воды и принять таблетку от головной боли.

"Вдруг я подумал о детской лазанье, хотя я не большой поклонник лазанье. Я ем ее три-четыре раза в год. Если бы меня назвали в честь еды, которую я предпочитаю, то я должен быть Бейби Пиццой", — посмеялся исполнитель.

В декабре 2023 года артист выпустил еще один сингл под названием "Don't hate yourself, but don't love yourself too much". Музыканта вдохновляет творчество икон тяжелой музыки Rammstein и Electric Callboy.

На нынешнем Нацотборе к песенному конкурсу, Baby Lasagna вообще не попал в список конкурсантов. Его кандидатуру оставили на "скамейке запасных" и должны были дать ему шанс выступить, если кто-то из участников не появится. Так и произошло.

Артист использовал свою возможность по полной и запал в сердца не только хорватов, но и европейцев.

За несколько дней до гранд-финала Евровидения-2024 Baby Lasagna занимает первое место в таблице прогнозов букмекеров, и вероятность шанса на его победу достигает 43%.

