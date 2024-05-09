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Хорват Baby Lasagna на Евровидении-2024 — что известно о фаворите песенного конкурса

9 мая 2024 19:13
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Что известно о Baby Lasagna.
Хорватский певец Baby Lasagna. Фото: instagram.com/the_baby_lasagna_
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Хорватский певец Baby Lasagna – фаворит Евровидения 2024, который вытеснил с лидерской позиции швейцарского певца Nemo. После выступления в первом полуфинале песенного конкурса, артист уверенно закрепил свою позицию в рейтинге букмекеров.

Новини.LIVE расскажут вам, как артист со "скамейки запасных" стал абсолютным фаворитом.

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Певец Baby Lasagna (настоящее имя — Марко Пуришич) устроил настоящий фурор в первом полуфинале Евровидения, хотя попал на конкурс случайно.

Артист начинал свою творческую карьеру в рок-группе Manntra, которая участвовала в Нацотборе Евровидения-2019. Однако, тогда музыканты заняли четвертое место и им не удалось попасть на конкурс.

В прошлом году артист покинул группу и представил свой дебютный сингл "IG Boi" под новым псевдонимом Baby Lasagna. Его певец придумал, когда искал на рынке место, где можно купить воды и принять таблетку от головной боли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Baby Lasagna (@the_baby_lasagna_)

"Вдруг я подумал о детской лазанье, хотя я не большой поклонник лазанье. Я ем ее три-четыре раза в год. Если бы меня назвали в честь еды, которую я предпочитаю, то я должен быть Бейби Пиццой", — посмеялся исполнитель.

В декабре 2023 года артист выпустил еще один сингл под названием "Don't hate yourself, but don't love yourself too much". Музыканта вдохновляет творчество икон тяжелой музыки Rammstein и Electric Callboy.

На нынешнем Нацотборе к песенному конкурсу, Baby Lasagna вообще не попал в список конкурсантов. Его кандидатуру оставили на "скамейке запасных" и должны были дать ему шанс выступить, если кто-то из участников не появится. Так и произошло.

Артист использовал свою возможность по полной и запал в сердца не только хорватов, но и европейцев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Baby Lasagna (@the_baby_lasagna_)

За несколько дней до гранд-финала Евровидения-2024 Baby Lasagna занимает первое место в таблице прогнозов букмекеров, и вероятность шанса на его победу достигает 43%.

Напомним, мы рассказывали, о чем поет фаворит Евровидения Baby Lasagna. Также одна из представительниц Украины Alyona Alyona травмировалась за день до полуфинала Евровидения-2024.

Евровидение
рейтинг
Хорватия
Швеция
букмекеры
конкурс
Евровидение-2024

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