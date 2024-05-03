Клопотенко образився на видання "Заборона" — подробиці

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko/

Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко розповів про конфуз українського видання "Заборона". Представник медіа помилився чатом та назвав шоумена "х**сосом".

Про це відомий кухар розповів на своїй сторінці у соцмережі Х.

Читайте також:

Українське видання "Заборона" образило Клопотенко

Відомий шеф-кухар поділився із шанувальниками листуванням із начебто одним з представників видання "Заборона". Євгена Клопотенка запросили взяти участь у записі подкасту на тему "Концепція майбутньої української кухні" та запитали про вартість співпраці.

Ресторатор повідомив, що це безкоштовно та порадив звернутися за організаційними питаннями до його помічниці Даші. Євгену подякували, а через буквально хвилину відправили повідомлення образливого змісту.

"Цей х**сос каже, що нічого не коштує. Дав номер Даші", — надіслали шеф-кухарю.

Клопотенко неабияк образила ця ситуація і він вирішив публічно присоромити медіа у своїх соціальних мережах.

"Шановні твіттеряни, на зв'язку з вами х**сос по версії редакторів незалежного медія Заборона. І ось що мені цікаво. Якщо я вам такий неприємний, нах*я ви мені пишете?", — написав він.

Публікація Євгена Клопотенко. Фото: скриншот з соцмережі X

Головна редакторка медіа "Заборона" Євгенія Костіна вже встигла прокоментувати скандальну ситуацію. У виданні зазначили, що ніхто з команди видання не спілкувався із Клопотенко і вони вже тривалий період часу не працюють із підкастами. Редакторка заявила що шеф-кухарю написав фейк.

Також вона навела декілька фактів, які підтверджують те, що видання не могло вести переписку з Євгеном Клопотенко.

"Функції телеграму не дозволяють листуватися в особистих повідомленнях від імені телеграм-каналу. Заборони не веде з офіційних акаунтів комунікацію стосовно інтервʼю/проєктів тощо. Такого роду листування ведеться з особистих сторінок наших редакторів. На цей час Заборона не випускає подкасти (а "підкасти" взагалі ніколи) та у нашої редакції не було таких планів. Про те, що звернення до пана Євгена велося з заборонівського акаунту, свідчить лише логотип. Який будь-хто може поставити будь-куди як юзерпік", — пояснила головний редактор "Заборони".

Також вона додала, що такі дії можуть бути спрямованими на розпалювання хейту в сторону видання.

Раніше ми писали, чому японці відмовили відомому шеф-кухарю у відкритті ресторану. Також "смачний" шоумен зізнався, коли і яким способом заробив свій перший мільйон.