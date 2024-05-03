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Х***ос по версии редакторов — Евгений Клопотенко публично пристыдил украинское медиа

3 мая 2024 16:03
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Клопотенко обиделся на издание "Запрет" - подробности
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал о конфузе украинского издания "Заборона". Представитель медиа ошибся чатом и назвал шоумена "х**сосом".

Об этом известный повар рассказал на своей странице в соцсети Х.

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Известный шеф-повар поделился с поклонниками перепиской с одним из представителей издания "Заборона". Евгения Клопотенко пригласили принять участие в записи подкаста на тему "Концепция будущей украинской кухни" и спросили про стоимость сотрудничества.

Ресторатор сообщил, что это бесплатно, и посоветовал обратиться за организационными вопросами к его помощнице Даше. Евгения поблагодарили, а через буквально минуту отправили сообщение оскорбительного содержания.

"Этот х**сос говорит, что ничего не стоит. Дал номер Даши", — прислали шеф-повару.

Клопотенко изрядно оскорбила эта ситуация, и он решил публично пристыдить медиа в своих социальных сетях.

"Уважаемые твиттеряне, на связи с вами х**сос, по версии редакторов независимого медиа "Заборона". И вот что мне интересно. Если я вам такой неприятный, нах*я вы мне пишете?" — написал он.

Клопотенко обиделся на украинское медиа Запрет
Публикация Евгения Клопотенко. Фото: скриншот из соцсети X

Главный редактор медиа "Заборона" Евгения Костина
уже успела прокомментировать скандальную ситуацию. В издании отметили, что никто из команды издания не общался с Клопотенко и они уже длительное время не работают с подкастами. Редактор заявила, что шеф-повар написал фейк.

Также она привела несколько фактов, подтверждающих то, что издание не могло вести переписку с Евгением Клопотенко.

"Функции телеграма не позволяют переписываться в личных сообщениях от имени телеграм-канала. "Заборона" не ведет с официальных аккаунтов коммуникацию относительно интервью/проектов и тому подобное. Такого рода переписка ведется с личных страниц наших редакторов. В настоящее время "Заборона" не выпускает подкасты (а "подкасты" вообще никогда), и у нашей редакции не было таких планов. О том, что обращение к господину Евгению велось с забороновского аккаунта, свидетельствует лишь логотип. Который любой может поставить куда угодно как юзерпик", — объяснила главный редактор "Заборони".

Также она добавила, что такие действия могут быть направлены на разжигание хейта в сторону издания.

Раньше мы писали, почему японцы отказали известному шеф-повару в открытии ресторана. Также "вкусный" шоумен признался, когда и каким способом заработал свой первый миллион.

скандал
Евгений Клопотенко
соцсети
шоу-бизнес
издательство
украинские звезды

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