Блогер Антон Скуратовський прокоментував скандал із домашнім насиллям — відео

Український блогер та пранкер Антон Скуратов. Фото: instagram.com/skuratv/

Український блогер та пранкер Антон Скуратовський прокоментував скандальні відео, на яких він знущається та б'є свою колишню дружину. Інфлюєнсер говорить про те, що аб'юзером у стосунках була саме вона. За його словами, завдяки таким кадрам хотіла отримати від нього більше грошей.

Про це він заявив на своїй сторінці в Instagram.

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Блогер прокоментував скандальні відео із побоями дружини

Нещодавно у мережі поширились відео, на яких колишня дружина Антона Скуратова Олена Лабушкіна показує сліди від побоїв та знущань блогера. На його кадрах можна помітити, як він хапає її за руки, відбирає телефон, називає собакою та радіє тому, що вона зробила аборт.





Після публікації цих роликів, Скуратов заявив, що це наклеп і закликав свою аудиторію почекати. Згодом він опублікував відео, на якому прокоментував звинувачення колишньої дружини. Блогер спростував усі звинувачення та заявив про те, що Олена змонтувала усі відео і ображав на них він не її, а собаку, яка кусала його за ногу.

Коментуючи побої на тілі молодої жінки, він зазначив про те, що змушений був захищатися, адже дівчина не давала йому спокійно вести кермо і поранила його.

Поранене обличчя Скуратова. Фото: скриншот Telegram

Скуратов також додав, що його кохана за спиною працювала ескортницею і коли він її в очі назвав "пов*єю", вона побажала смерті йому та його родині.

"Я просив залишити її мою квартиру, але її аргументом було те, що ми одружені. Вона не хотіла приймати мою пропозицію. Я був готовий зняти їй квартиру та на місяць платити 3 тисячі доларів. Вона хотіла 10 тисяч доларів і саме тому не виїжджала, адже не могла собі "забезпечити комфортне життя" на ту суму, яку я пропонував", — розповів він.

Блогер також розповів про те, що його дружина не хотіла розірвати шлюб мирним шляхом, адже планувала від нього отримати більше грошей.

Він додав, що сам став ініціатором розлучення і підключив до справи адвокатів. Процес зайняв більше 6 місяців.

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