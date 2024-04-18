Блогер Антон Скуратовский прокомментировал скандал с домашним насилием.

Украинский блогер и пранкер Антон Скуратов. Фото: instagram.com/skuratv/

Украинский блоггер и пранкер Антон Скуратовский прокомментировал скандальные видео, на которых он избивает свою бывшую жену. Инфлюенсер говорит о том, что абъюзером в отношениях была именно она. По его словам, благодаря подобным кадрам она хотела получить от него больше денег.

Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

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Недавно в сети распространились видео, где бывшая жена Антона Скуратова Алёна Лабушкина показывает следы от побоев и издевательств блогера. На его кадрах можно заметить, как он хватает ее за руки, отбирает телефон, называет собакой и радуется тому, что она сделала аборт.





После публикации этих роликов, Скуратов заявил, что это клевета и призвал свою аудиторию подождать. Затем он опубликовал видео, на котором прокомментировал обвинение бывшей жены. Блогер опроверг все обвинения и заявил о том, что Елена смонтировала все видео и обижал на них не ее, а собаку, которая кусала его за ногу.

Комментируя побои на теле молодой женщины, он отметил, что вынужден был защищаться, ведь девушка не давала ему спокойно вести руль и ранила его.

Раненое лицо Скуратова. Фото: скриншот Telegram

Скуратов также добавил, что его возлюбленная за спиной работала эскортницей и когда он ее в глаза назвал "шлю*ой", она пожелала смерти ему и его семье.

"Я просил оставить ее мою квартиру, но ее аргументом было то, что мы в браке. Она не хотела принимать мое предложение. Я был готов снять ей квартиру и в месяц платить 3 тысячи долларов. Она хотела 10 тысяч долларов и именно поэтому не уезжала, ведь не могла себе "обеспечить комфортную жизнь" на ту сумму, которую я предлагал", — рассказал он.

Блогер также рассказал о том, что его жена не хотела расторгнуть брак мирным путем, потому что планировала от него получить больше денег.

Он добавил, что сам стал инициатором развода и подключил к делу адвокатов. Процесс занял более шести месяцев.

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