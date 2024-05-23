Історія успіху Заслуженої артистки України Віталіни Біблів

Хотіла стати клоунесою і побачити світ — історія успіху акторки Віталіни Біблів
Акторка Віталіна Біблів у дитинстві мріяла стати клоунесою, однак життя подарувало їй можливість зіграти в сотні проєктах і стати Заслуженою артисткою України. Вона ніколи не мріяла про всенародну любов та популярність, втім нині має її сповна.
Редакція Новини.LIVE зібрала цікаві факти про життя зірки.
Історія успіху акторки Віталіни Біблів
Віталіна Біблів народилась у місті Васильків, що на Київщині. У дитинстві навіть не мріяла про популярність, однак її шкільна вчителька Інна Пушкарьова побачила потенціал.
У дев’ятому класі на День вчителя Віталіна отримала першу роль Вєрки Сердючки. Виступ був надзвичайно вдалим, зал безперестанку плескав юній артистці.
Після школи Віталіна вирішила, що хоче стати клоунесою і подорожувати світом. Однак, тоді вчитися на естрадно циркове можна було лише в училищі, дівчина ж хотіла здобути вищу освіту. Тому вступила до Київського національного університету театру, кіно й телебачення імені Івана Карпенка-Карого й потрапила до майстерні знаменитого Леся Танюка.
Навчання закінчилось і акторкою зацікавились різноманітні театри — "Вільна сцена" і "Ательє". В останньому її помітили режисери шоу "Дев’ять життів Нестора Махна" та сімейного серіалу "Свати 2". Втім, нині Віталіна зіграла вже в понад 100 проєктах.
У 2019 році вона отримала премію "Золота дзиґа" в номінації "Найкраща актриса другого плану", а наступного року — звання Заслуженої артистки України.
Віталіна Біблів у проєктах "Дизель шоу"
У 2019 році акторка приєдналась до акторського касту ситкому "Вижити за будь-яку ціну". Проєкт розповідав про життя сімейної пари Саші та Віки. Віталіна зіграла Галину Федорівну — маму дівчини. За сюжетом її батьки купили квартиру по сусідству, однак поки там триває ремонт переїхали до молодят.
Віталіна Біблів у серіалі "Будиночок на щастя"
Комедійний серіал "Будиночок на щастя" — один з головних етапів творчості акторки. Він так полюбився глядачам, що вже зняли 5 сезон.
Віталіна Біблів зіграла роль сильної жінки Люби, яка одружена з Василем. Вона єдина, хто здатна його приборкати. Хоча насправді Люба дуже лагідна, порядна та доброзичлива жіночка. У неї є свої певні принципи та власні погляди на життя. Втім, її життя змінюється, коли вона знайомиться з новими сусідами, які відкривають їй новий світ.
Нагадаємо, акторку Віталіну Біблів вигнали з кінотеатру — що сталося. Також зірка серіалу "Свати" знову зрадила Україну і благословила окупантів.
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