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Хотіла стати клоунесою і побачити світ — історія успіху акторки Віталіни Біблів

23 травня 2024 16:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Історія успіху Заслуженої артистки України Віталіни Біблів
Українська акторка театру і кіно Віталіна Біблів. Фото: instagram.com/vitalinabibliv
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Акторка Віталіна Біблів у дитинстві мріяла стати клоунесою, однак життя подарувало їй можливість зіграти в сотні проєктах і стати Заслуженою артисткою України. Вона ніколи не мріяла про всенародну любов та популярність, втім нині має її сповна.

Редакція Новини.LIVE зібрала цікаві факти про життя зірки.

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Історія успіху акторки Віталіни Біблів 

Віталіна Біблів народилась у місті Васильків, що на Київщині. У дитинстві навіть не мріяла про популярність, однак її шкільна вчителька Інна Пушкарьова побачила потенціал.

Віталіна Біблів у 22 роки. Фото: instagram.com/vitalinabibliv
Віталіна Біблів у 22 роки. Фото: instagram.com/vitalinabibliv

У дев’ятому класі на День вчителя Віталіна отримала першу роль Вєрки Сердючки. Виступ був надзвичайно вдалим, зал безперестанку плескав юній артистці.

Віталіна Біблів на сцені театру. Фото: instagram.com/vitalinabibliv
Віталіна Біблів на сцені театру. Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Після школи Віталіна вирішила, що хоче стати клоунесою і подорожувати світом. Однак, тоді вчитися на естрадно циркове можна було лише в училищі, дівчина ж хотіла здобути вищу освіту. Тому вступила до Київського національного університету театру, кіно й телебачення імені Івана Карпенка-Карого й потрапила до майстерні знаменитого Леся Танюка.

Віталіна Біблів у виставі "Тату, ти мене любив?". Фото: instagram.com/vitalinabibliv
Віталіна Біблів у виставі "Тату, ти мене любив?". Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Навчання закінчилось і акторкою зацікавились різноманітні театри — "Вільна сцена" і "Ательє". В останньому її помітили режисери шоу "Дев’ять життів Нестора Махна" та сімейного серіалу "Свати 2". Втім, нині Віталіна зіграла вже в понад 100 проєктах.

Віталіна Біблів у серіалі "Будиночок на щастя". Фото: instagram.com/vitalinabibliv
Віталіна Біблів у серіалі "Будиночок на щастя". Фото: instagram.com/vitalinabibliv

У 2019 році вона отримала премію "Золота дзиґа" в номінації "Найкраща актриса другого плану", а наступного року — звання Заслуженої артистки України.

Віталіна Біблів у проєктах "Дизель шоу"

Віталіна Біблів у ситкомі "Вижити за будь-яку ціну". Фото: instagram.com/vitalinabibliv
Віталіна Біблів у ситкомі "Вижити за будь-яку ціну". Фото: instagram.com/vitalinabibliv

У 2019 році акторка приєдналась до акторського касту ситкому "Вижити за будь-яку ціну". Проєкт розповідав про життя сімейної пари Саші та Віки. Віталіна зіграла Галину Федорівну — маму дівчини. За сюжетом її батьки купили квартиру по сусідству, однак поки там триває ремонт переїхали до молодят.

Віталіна Біблів у серіалі "Будиночок на щастя"

Комедійний серіал "Будиночок на щастя" — один з головних етапів творчості акторки. Він так полюбився глядачам, що вже зняли 5 сезон. 

Віталіна Біблів зіграла роль сильної жінки Люби, яка одружена з Василем. Вона єдина, хто здатна його приборкати. Хоча насправді Люба дуже лагідна, порядна та доброзичлива жіночка. У неї є свої певні принципи та власні погляди на життя. Втім, її життя змінюється, коли вона знайомиться з новими сусідами, які відкривають їй новий світ. 

Віталіна Біблів у серіалі "Будиночок на щастя". Фото: instagram.com/vitalinabibliv
Віталіна Біблів у серіалі "Будиночок на щастя". Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Нагадаємо, акторку Віталіну Біблів вигнали з кінотеатру — що сталося. Також зірка серіалу "Свати" знову зрадила Україну і благословила окупантів. 

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українські зірки
Віталіна Біблів

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