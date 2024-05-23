История успеха Заслуженной артистки Украины Виталины Библив

Украинская актриса театра и кино Виталина Библив. Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Актриса Виталина Библив в детстве мечтала стать клоунессой, однако жизнь подарила ей возможность сыграть в сотне проектах и стать Заслуженной артисткой Украины. Она никогда не мечтала о всенародной любви и популярности, впрочем, сейчас ее вполне.

Редакция Новини.LIVE собрала интересные факты о жизни звезды.

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История успеха актрисы Виталины Библив

Виталина Библив родилась в городе Васильков Киевской области. В детстве даже не мечтала о популярности, однако ее школьная учительница Инна Пушкарева увидела потенциал.

Виталина Библиев в 22 года. Фото: instagram.com/vitalinabibliv

В девятом классе в День учителя Виталина получила первую роль Верки Сердючки. Выступление было очень удачным, зал беспрестанно хлопал юной артистке.

Виталина Библии на сцене театра. Фото: instagram.com/vitalinabibliv

После школы Виталина решила, что хочет стать клоунессой и путешествовать по миру. Однако тогда учиться на эстрадно цирковое можно было только в училище, девушка же хотела получить высшее образование. Поэтому поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого и попала в мастерскую знаменитого Леся Танюка.

Виталина Библив в спектакле "Папа, ты меня любил?". Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Учеба закончилась и актрисой заинтересовались разнообразные театры — "Вільна сцена" и "Ателье". В последнем ее заметили режиссеры шоу "Девять жизней Нестора Махно" и семейного сериала "Сваты 2". Впрочем, сейчас Виталина сыграла уже более чем в 100 проектах.

Виталина Библив в сериале "Домик на счастье". Фото: instagram.com/vitalinabibliv

В 2019 году она получила премию "Золотая волчок" в номинации "Лучшая актриса второго плана", а в следующем году — звание Заслуженной артистки Украины.

Виталина Библив в проектах "Дизель шоу"

Виталина Библив в ситкоме "Выжить любой ценой". Фото: instagram.com/vitalinabibliv

В 2019 году актриса присоединилась к актерскому касту ситкома "Выжить любой ценой". Проект рассказывал о жизни семейной пары Саши и Вики. Виталина сыграла Галину Федоровну — маму девушки. По сюжету ее родители купили квартиру по соседству, однако пока там идет ремонт переехали к молодоженам.

Виталина Библив в сериале "Домик на счастье"

Комедийный сериал "Домик на счастье" — один из главных этапов творчества актрисы. Он так полюбился зрителям, что уже сняли 5 сезон.

Виталина Библив сыграла роль сильной женщины Любы, которая замужем за Василием. Она единственная, кто способна его обуздать. Хотя на самом деле Люба очень кроткая, порядочная и дружелюбная женщина. У нее есть свои определенные принципы и взгляды на жизнь. Впрочем, ее жизнь меняется, когда она знакомится с новыми соседями, открывающими ей новый мир.

Виталина Библив в сериале "Домик на счастье". Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Напомним, актрису Виталину Библив выгнали из кинотеатра — что произошло. Также звезда сериала "Сваты" снова изменила Украине и благословила оккупантов.