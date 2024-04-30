Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Валюха зі "Сватів" благословила окупантів на вбивства в Україні arrow

Валюха зі "Сватів" благословила окупантів на вбивства в Україні

30 квітня 2024 22:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Зірка "Сватів" російська акторка Тетяна Кравченко благословила окупантів на війну
Російська акторка Тетяна Кравченко в серіалі "Свати". Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Зірка "Сватів" Тетяна Кравченко молиться за російських військових з Чувашії, які поїхали вбивати українців на фронті. Вона побажала їм повернутись живими додому.

Відео виклали росЗМІ.

Читайте також:

Акторка Тетяна Кравченко продовжує підтримувати окупантів

У мережі шириться відео, на якому російська акторка Тетяна Кравченко підтримує російських військових. Артистка знімалась в ролі Валюхи Будько в серіалі "Свати". 

Вона бажає окупантам із Чувашії, які вирушили на війну в Україну, повернутися живими. Акторка молиться за них та їхнє здоров'я.

"Мої дорогі, це я, Таня Кравченко. Ви дивилися "Свати"? Я там граю Валюху. Мої дорогі синочки, чуваські бійці, люблю вас, молимося за вас. Бог із вами. Приходьте додому живими, а ми будемо чекати. Із Богом!" — сказала Кравченко.

Відео захейтили в коментарях. Вони вважають, що акторка похилого віку втратила здоровий глузд.

"Мізків би тобі, Валю Кравченко, стільки, скільки таланту, ціни б не було".

"Неохота їй одній помирати, ще молодих із собою в трунах прихопить".

"Забери своїх синочків і не благословляй їх на вбивства".

Російська акторка Тетяна Кравченко. Фото: стоп-кадр
Російська акторка Тетяна Кравченко. Фото: стоп-кадр 

Валюха з "Сватів" народилась в Донецьку

Акторка Тетяна Кравченко народилась у Донецьку в 1953 році. Все дитинство і юність прожила там. Однак, вступати у театральне вже вирушила до Москви. Опісля там і залишилась грати в російських театрах.

Найбільшу популярність їй принесла роль в українському серіалі від студії "95 квартал" — "Свати". Вона зіграла бабусю головної героїні Валентину Будько і глядач її дуже полюбив. 

Серіал "Свати". Фото: стоп-кадр
Серіал "Свати". Фото: стоп-кадр

Однак, для українців зірка стала ворогом у 2014 році, коли підтримала анексію Криму та напад на Україну. Акторка внесена до бази "Миротворець". 

Нагадаємо, акторка Анна Кошмал розповіла все, що думає про своїх російських колег з серіалу "Свати". Також росіяни приписали собі авторство нового українського фільму "Я і Фелікс".

війна
серіал
актори
окупанти
Свати
російські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

29 квітня 2024

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри