Зірка "Сватів" російська акторка Тетяна Кравченко благословила окупантів на війну

Російська акторка Тетяна Кравченко в серіалі "Свати". Фото: стоп-кадр

Зірка "Сватів" Тетяна Кравченко молиться за російських військових з Чувашії, які поїхали вбивати українців на фронті. Вона побажала їм повернутись живими додому.

Відео виклали росЗМІ.

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Акторка Тетяна Кравченко продовжує підтримувати окупантів

У мережі шириться відео, на якому російська акторка Тетяна Кравченко підтримує російських військових. Артистка знімалась в ролі Валюхи Будько в серіалі "Свати".

Вона бажає окупантам із Чувашії, які вирушили на війну в Україну, повернутися живими. Акторка молиться за них та їхнє здоров'я.

"Мої дорогі, це я, Таня Кравченко. Ви дивилися "Свати"? Я там граю Валюху. Мої дорогі синочки, чуваські бійці, люблю вас, молимося за вас. Бог із вами. Приходьте додому живими, а ми будемо чекати. Із Богом!" — сказала Кравченко.

Відео захейтили в коментарях. Вони вважають, що акторка похилого віку втратила здоровий глузд.

"Мізків би тобі, Валю Кравченко, стільки, скільки таланту, ціни б не було".

"Неохота їй одній помирати, ще молодих із собою в трунах прихопить".



"Забери своїх синочків і не благословляй їх на вбивства".

Російська акторка Тетяна Кравченко. Фото: стоп-кадр

Валюха з "Сватів" народилась в Донецьку

Акторка Тетяна Кравченко народилась у Донецьку в 1953 році. Все дитинство і юність прожила там. Однак, вступати у театральне вже вирушила до Москви. Опісля там і залишилась грати в російських театрах.

Найбільшу популярність їй принесла роль в українському серіалі від студії "95 квартал" — "Свати". Вона зіграла бабусю головної героїні Валентину Будько і глядач її дуже полюбив.

Серіал "Свати". Фото: стоп-кадр

Однак, для українців зірка стала ворогом у 2014 році, коли підтримала анексію Криму та напад на Україну. Акторка внесена до бази "Миротворець".

Нагадаємо, акторка Анна Кошмал розповіла все, що думає про своїх російських колег з серіалу "Свати". Також росіяни приписали собі авторство нового українського фільму "Я і Фелікс".