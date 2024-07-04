Нова пісня Христини Соловій — як артистка знімала свій кліп

Українська співачка Христина Соловій на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська співачка Христина Соловій розповіла про свою нову композицію під назвою "Камертон". На інтерв’ю 31-річна виконавиця поділилася неймовірною історією створення кліпу на свою нову пісню, яка вийшла декілька днів тому.

Інтерв’ю з Христиною Соловій оприлюднили на каналі "Радіо Промінь" в YouTube.

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Христина Соловій про нову пісню і кліп

Українська артистка зізнається, в чому полягає ідея її нової композиції під назвою "Камертон". До того ж, Христина дала цінну пораду тим, хто перебуває у стосунках, де некомфортно. Співачка рекомендує терміново виходити з цих стосунків, навіть якщо люди були в них щасливими.

"Основна ідея в тому, щоб не розчинятися в стосунках, особливо, якщо ти не відчуваєш себе в них собою. Якою б не була ідеальною, красиво, ванільною, кіношною ця картинка, яку тобі хочеться прожити, якщо ти себе не відчуваєш там органічно, треба виходити з цих стосунків, навіть якщо вони принесли доволі багато щасливих моментів", — наголошує Христина Соловій.

Інтерв'ю з Христиною Соловій. Фото: скриншот з YouTube

Зокрема, українська зірка розповіла і про свою відеороботу, наголосивши, що в ній немає жодних зайвих кадрів. Вона заявила, що дуже любить плавати, тому зняти кліп у воді для немає не становило проблеми.

"В кліпі немає зайвих кадрів, кожен з них осмислений. Я дуже люблю плавати, пірнати, і для мене ця частина зйомок була найлегшою, тому що я просто відпочила. Я коли пірнаю, то я завжди закриваю ніс, а тут я вперше навчилася не закривати ніс", — також додала українська виконавиця.

Нова пісня Христини Соловій

Декілька днів тому в Христини Соловій вийшла нова пісня, яку вона назвала "Камертон". Вийшов і кліп на цю композицію, який за цей період набрав уже понад 136 тисяч переглядів. Співачка зазначила, що ця робота, де вона красиво плаває у воді, розповідає про стосунки, які закінчилися, залишивши слід на серці.

Кадр з кліпу Христини Соловій. Фото: скриншот з YouTube

"Часто трапляється так, що спершу народжується пісня, а вже потім я проживаю досвід, який накликала на себе піснею. "Камертон" — саме такий випадок. Не шкодую, що не зарелізила її раніше. Відчуваю, що саме зараз прийшов час поділитися нею зі своїми слухачами", — розповіла сама Христина Соловій.

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