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Кристина Соловий посоветовала "бросать" некомфортные отношения

4 июля 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Новая песня Кристины Соловий — как артистка снимала свой клип
Украинская певица Кристина Соловий на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодая украинская певица Кристина Соловий рассказала о своей новой композиции под названием "Камертон". На интервью 31-летняя исполнительница поделилась невероятной историей создания клипа на свою новую песню, которая вышла несколько дней назад.

Интервью с Кристиной Соловий обнародовали на канале "Радио Промінь" в YouTube.

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Кристина Соловий о новой песне и клипе

Украинская артистка признается, в чем состоит идея ее новой композиции под названием "Камертон". К тому же, Кристина дала ценный совет тем, кто находится в отношениях, где некомфортно. Певица рекомендует срочно выходить из этих отношений, даже если люди были в них счастливы.

"Основная идея в том, чтобы не растворяться в отношениях, особенно, если ты не чувствуешь себя в них собой. Какой бы ни была идеальной, красивой, ванильной, киношной эта картинка, которую тебе хочется прожить, если ты себя не чувствуешь там органично, надо выходить из этих отношений, даже если они принесли достаточно много счастливых моментов", — отмечает Кристина Соловий.

Интервью с Кристиной Соловой
Интервью с Кристиной Соловий. Фото: скриншот с YouTube

В частности, украинская звезда рассказала и о своей видеоработе, отметив, что в ней нет никаких лишних кадров. Она заявила, что очень любит плавать, поэтому снять клип в воде для нет не составляло проблемы.

"В клипе нет лишних кадров, каждый из них осмыслен. Я очень люблю плавать, нырять, и для меня эта часть съемок была самой легкой, потому что я просто отдохнула. Я когда ныряю, то я всегда закрываю нос, а здесь я впервые научилась не закрывать нос", — также добавила украинская исполнительница.

Новая песня Кристины Соловий

Несколько дней назад у Кристины Соловоий вышла новая песня, которую она назвала "Камертон". Вышел и клип на эту композицию, который за этот период набрал уже более 136 тысяч просмотров. Певица отметила, что эта работа, где она красиво плавает в воде, рассказывает об отношениях, которые закончились, оставив след на сердце.

Кадр из клипа Кристины Соловой
Кадр из клипа Кристины Соловий. Фото: скриншот с YouTube

"Часто случается так, что сначала рождается песня, а уже потом я проживаю опыт, который навлекла на себя песней. "Камертон" — именно такой случай. Не жалею, что не зарелизила ее раньше. Чувствую, что именно сейчас пришло время поделиться ею с своими слушателями", — рассказала сама Кристина Соловий.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Кристина Соловий рассказала об употреблении алкоголя и антидепрессантов.

Ранее мы рассказывали о том, что молодая артистка Кристина Соловий призналась, с кем встречалась во время отношений с Сергеем Жаданом.

Также мы сообщали о том, что молодая украинская звезда Кристина Соловий рассказала, как россияне украли ее песню.

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