Христина Соловій вшанувала пам'ять Ірини Фаріон — відео

Українська співачка Христина Соловій. Фото: instagram.com/soloviyka/

Відома українська співачка Христина Соловій публічно вшанувала пам`ять мовознавиці Ірини Фаріон на фестивалі Atlas United 2024. Зірка вдячна їй за популяризацію любові до української історії та культури.

Про це повідомляє МУЗВАР.

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У суботу, 20 липня Христина Соловій взяла участь у популярному музичному фестивалі ATLAS. Під час свого виступу, виконавиця звернулась до шанувальників та закликала вшанувати пам'ять вбитої мовознавиці Ірини Фаріон.

На думку Соловій, вона дозволяла собі говорити про те, що думають більшість наших громадян, але не знаходять у собі сміливості це висловити.

"Сьогодні багато згадок починалося зі слів: "Як би ми не ставилися до Ірини Фаріон, якою б не була Ірина Фаріон, але... Вона була такою, якою ми боїмося дозволити собі бути. Вона любила українську ідентичність у собі так і закохувала у неї так, як це мало хто вміє. Поважаємо і пам'ятаємо. Вічна пам'ять Ірині Фаріон", — звернулась до гостей фестивалю співачка.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Христина Соловій розповіла про вживання алкоголю й антидепресантів. А також співак MÉLOVIN на Atlas United 2024 нагадав про полонених з "Азову".