MÉLOVIN нагадав про полон азовців на фестивалі Atlas United

Співак MÉLOVIN. Фото: Instagram/melovin_official

У суботу, 20 липня, співак MÉLOVIN виступив на головній сцені масштабного українського фестивалю Atlas United 2024. Під час виконання однієї з композицій, артист нагадав про полонених з "Азову".

Про це MÉLOVIN повідомив у своїх соцмережах.

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MÉLOVIN нагадав про полонених азовців

На завершення свого виступу MÉLOVIN анонсував премʼєру пісні "Вбиваєш мене". Наприкінці її виконання артист повернувся спиною до глядачів. Водночас пролунав постріл, і на одязі MÉLOVIN з’явилась червона рідина, яка нагадувала кров. У цей момент на екрані глядачі побачили напис: "Полон — не бутафорія. Полон вбиває. FREE AZOV".

"Цей вистріл — ніщо, порівняно з тими реаліями, в яких доводиться жити цивільним і військовим полоненим… Тому тут мені байдуже: хай пишуть негативні коментарі, хай називають мене ким завгодно, але люди будуть говорити про "Азов"! Ми маємо докласти зусиль, аби повернути додому наших людей", — зазначив MÉLOVIN.

Після гучного перформансу артист нагадав, що війна в країні триває. Військові, цивільні й досі перебувають у полоні в росіян.

"Ми не маємо ніякого права забувати про це! Це нагальне питання", — підсумував MÉLOVIN.

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