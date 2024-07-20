Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Бутафорний постріл — MÉLOVIN шокуюче нагадав про полон азовців на Atlas United arrow

Бутафорний постріл — MÉLOVIN шокуюче нагадав про полон азовців на Atlas United

20 липня 2024 22:59
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
MÉLOVIN нагадав про полон азовців на фестивалі Atlas United
Співак MÉLOVIN. Фото: Instagram/melovin_official
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

У суботу, 20 липня, співак MÉLOVIN виступив на головній сцені масштабного українського фестивалю Atlas United 2024. Під час виконання однієї з композицій, артист нагадав про полонених з "Азову".

Про це MÉLOVIN повідомив у своїх соцмережах.

Читайте також:

MÉLOVIN нагадав про полонених азовців

На завершення свого виступу MÉLOVIN анонсував премʼєру пісні "Вбиваєш мене". Наприкінці її виконання артист повернувся спиною до глядачів. Водночас пролунав постріл, і на одязі  MÉLOVIN з’явилась червона рідина, яка нагадувала кров. У цей момент на екрані глядачі побачили напис: "Полон — не бутафорія. Полон вбиває. FREE AZOV". 

"Цей вистріл — ніщо, порівняно з тими реаліями, в яких доводиться жити цивільним і військовим полоненим… Тому тут мені байдуже: хай пишуть негативні коментарі, хай називають мене ким завгодно, але люди будуть говорити про "Азов"! Ми маємо докласти зусиль, аби повернути додому наших людей", — зазначив MÉLOVIN.

Після гучного перформансу артист нагадав, що війна в країні триває. Військові, цивільні й досі перебувають у полоні в росіян.

"Ми не маємо ніякого права забувати про це! Це нагальне питання", — підсумував MÉLOVIN.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможці "Євробачення-2024" Nemo приїдуть до України з концертом. Також ми розповідали, що в Україні обрали представницю, яка поїде на конкурс краси "Міс Всесвіт-2024".

Atlas Weekend Melovin полк "Азов" українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні