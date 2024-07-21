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Кристина Соловий в разгар Atlas United почтила память Ирины Фарион

21 июля 2024 11:06
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Кристина Соловий почтила память Ирины Фарион — видео
Украинская певица Кристина Соловий. Фото: instagram.com/soloviyka/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Кристина Соловий публично почтила память языковеда Ирины Фарион на фестивале Atlas United 2024. Звезда благодарна ей за популяризацию любви к украинской истории и культуре.

Об этом сообщает МУЗВАР.

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Соловий об Ирине Фарион

В субботу, 20 июля, Кристина Соловий приняла участие в популярном музыкальном фестивале ATLAS. Во время своего выступления исполнительница обратилась к поклонникам и призвала почтить память убитого языковеда Ирины Фарион.

По мнению Соловий, она позволяла себе говорить о том, что думают большинство наших граждан, но не находят в себе смелости это выразить.

"Сегодня много упоминаний начиналось со слов: "Как бы мы ни относились к Ирине Фарион, какой бы ни была Ирина Фарион, но... Она была такой, какой мы боимся позволить себе быть. Она любила украинскую идентичность в себе так и влюбляла в нее так, как это мало кто умеет. Уважаем и помним. Вечная память Ирине Фарион", — обратилась к гостям фестиваля певица.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Кристина Соловий рассказала об употреблении алкоголя и антидепрессантов. А также певец MÉLOVIN на Atlas United 2024 напомнил о пленниках из "Азова".

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