Христина Соловій закликала українців допомогти засудити шоу Навки за крадіжку її хіта

Співачка Христина Соловій. Фото: instagram.com/soloviyka/

Співачка Христина Соловій попросила українців допомогти покарати винних у крадіжці її хіта "Тримай". Пісня російською прозвучала на шоу дружини речника президента РФ Дмитра Пєскова, фігуристки Тетяни Навки.

Про це стало відомо з допису співачки в Instagram.

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Пісня Соловій пролунала на російському льодовому проєкті. Російська фігуристка Каміла Валієва виступила в образі Одарки під пісню Христини Соловій.

Співачка Христина Соловій. Фото: instagram.com/soloviyka/

Співачка Христина Соловій обурилась крадіжкою її пісні росіянами. Фото: instagram.com/soloviyka/

"Отримала від вас чимало позначок у відео Навки. Це не перша крадіжка моїх творів рашистами. І йдеться не про крадіжку однієї пісні "Тримай". Йдеться про апропріацію (присвоєння) культурної спадщини українців. Я свідома того, що засудити винних буде нелегко. Для всіх, хто пропустив, у моїх сторіс цей шедевр. Звертаюся до усіх українців, зокрема і за кордоном, допомогти мені з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб цього "шоу". Українська пісня — це зброя. І це той випадок, коли ми повинні обʼєднуватись, аби відборонити своє", — написала співачка.

Прихильники підтримали артистку і зазначили, що від РФ нічого доброго не можна було чекати.

Нагадаємо, Христина Соловій випустила альбом колядок "Різдвяні сни".

Раніше Melovin прокоментував слова Христини Соловій про українських зірок.