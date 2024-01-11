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Христина Соловій закликала українців допомогти засудити шоу Навки за крадіжку її хіта

11 січня 2024 11:16
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Христина Соловій закликала українців допомогти засудити шоу Навки за крадіжку її хіта
Співачка Христина Соловій. Фото: instagram.com/soloviyka/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Христина Соловій попросила українців допомогти покарати винних у крадіжці її хіта "Тримай". Пісня російською прозвучала на шоу дружини речника президента РФ Дмитра Пєскова, фігуристки Тетяни Навки.

Про це стало відомо з допису співачки в Instagram.

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Пісня Соловій пролунала на російському льодовому проєкті. Російська фігуристка Каміла Валієва виступила в образі Одарки під пісню Христини Соловій.

 

Співачка Христина Соловій. Фото: instagram.com/soloviyka/
Співачка Христина Соловій. Фото: instagram.com/soloviyka/

 

Співачка Христина Соловій обурилась крадіжкою її пісні росіянами. Фото: instagram.com/soloviyka/
Співачка Христина Соловій обурилась крадіжкою її пісні росіянами. Фото: instagram.com/soloviyka/

 

 

"Отримала від вас чимало позначок у відео Навки. Це не перша крадіжка моїх творів рашистами. І йдеться не про крадіжку однієї пісні "Тримай". Йдеться про апропріацію (присвоєння) культурної спадщини українців. Я свідома того, що засудити винних буде нелегко. Для всіх, хто пропустив, у моїх сторіс цей шедевр. Звертаюся до усіх українців, зокрема і за кордоном, допомогти мені з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб цього "шоу". Українська пісня — це зброя. І це той випадок, коли ми повинні обʼєднуватись, аби відборонити своє", — написала співачка.

Прихильники підтримали артистку і зазначили, що від РФ нічого доброго не можна було чекати.

Нагадаємо, Христина Соловій випустила альбом колядок "Різдвяні сни".

Раніше Melovin прокоментував слова Христини Соловій про українських зірок.

скандал
Тетяна Навка
Христина Соловій
українські зірки

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