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Христина Соловий призвала украинцев помочь засудить шоу Навки за кражу ее хита

11 января 2024 11:16
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Кристина Соловой призвала украинцев помочь осудить шоу Навки за кражу ее хита
Певица Христина Соловий. Фото: instagram.com/soloviyka/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Христина Соловий попросила украинцев помочь наказать виновных в краже ее хита "Тримай". Песня на русском языке прозвучала на шоу супруги спикера президента РФ Дмитрия Пескова, фигуристки Татьяны Навки.

Об этом стало известно из поста певицы в Instagram.

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Песня Соловий прозвучала на российском ледовом проекте. Российская фигуристка Камила Валиева выступила в образе Одарки под песню Христины Соловий.

 

Певица Христина Соловий. Фото: instagram.com/soloviyka/
Певица Христина Соловий. Фото: instagram.com/soloviyka/

 

Певица Христина Соловий возмутилась кражей ее песни россиянами. Фото: instagram.com/soloviyka/
Певица Христина Соловий возмутилась кражей ее песни россиянами. Фото: instagram.com/soloviyka/

 

 

"Получила от вас немало меток в видео Навки. Это не первая кража моих произведений рашистами. И речь идет не о краже одной песни "Тримай". Речь идет об апроприации (присвоении) культурного наследия украинцев. Я осознаю, что засудить виновных будет нелегко. Для всех, кто пропустил, в моих сторис этот шедевр. Обращаюсь ко всем украинцам, в том числе и за границей, помочь мне с поиском и установлением причастных юридических лиц этого "шоу". Украинская песня — это оружие. И это тот случай, когда мы должны объединяться, чтобы защитить свое", — написала певица.

Поклонники поддержали артистку и отметили, что от РФ ничего хорошего нельзя было ждать.

Напомним, Христина Соловий выпустила альбом колядок "Різдвяні сни".

Ранее Melovin прокомментировал слова Христины Соловий об украинских звездах.

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Татьяна Навка
Кристина Соловий
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