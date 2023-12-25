Христос народився — як українські зірки Різдво святкували

Євген Клопотенко з родиною на Різдво. Фото: instagram.com/klopotenko/

Українські зірки провели Святвечір у колі найрідніших людей. Для святкування вони обрали народні страви, вишиті сорочки та поставили дідухів на столи.

Новини.LIVE зібрав історії святкування Різдва українських знаменитостей в соцмережах.

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Маша Єфросиніна

Телеведуча зустрічала Різдво у компанії з її сином. Вона зізналась в сторіз, що немає якось надзвичайно святкового настрою. Її чоловік зараз перебуває на фронті, служить у ЗСУ.

"Стан українців: "Життя — біль... Ну, добре, розфарбуваю зірку для вертепу", — написала зірка.

Син Маші Ефросиніної. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Дар'я Петрожицька

Акторка на Святвечір вирушила у дорогу. Вона сіла у потяг так само, як і робила це на свій День народження, і поїхала у невідомому напрямку. Точніше, підписникам ще не зізналась, куди прямує.

Костянтин та Влада Ліберови

Їхні знімки з українського фронту облетіли весь світ і стали надзвичайно відомими, проте не кожен знає, якою ціною Костя та Влада Ліберови їх роблять. Напередодні Різдва вони вирушили на Донеччину, щоб познімати свята у військових. У Владу влучила куля, тому цей Святвечір вони провели у лікарні.

Влада Ліберова у лікарні. Фото: instagram.com/libkos/

"Дивна іронія. Ми їхали на Донеччину, ми так сильно шукали різдвяні історії, щоб подарувати вам надію, а натомість різдвяна історія знайшла нас сама. У стаціонарі лікарні після Владиного поранення. І, хоча це Різдво і цей Новий рік скоріш за все в нас будуть пов'язані зі стаціонарами та лікарнями, ми дуже щасливі", — написали в сторіз подружжя.

Історія Різдва Ліберових. Фото: instagram.com/libkos/

Леся Нікітюк

Телеведуча цьогоріч святкувала Різдво з своєю сім'єю. На столі стояли українські та трошки заморських страв. Зірка щаслива бути поруч з близькими у Святвечір.

Різдвяний стіл Лесі Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Тимур та Інна Мірошниченки

Зіркове подружжя планували цьогоріч дарувати подарунки своїм трьом дітям лише на Святого Миколая, проте доля вирішила інакше. Малі бешкетники написали листи Санті з новими мріями. Подружжю ледь вдалося вгадати, що хотіли їхні діти, проте всі залишились щасливі.

Син Тимура та Інни Мірошниченків. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Даша Кубік, Андрій Лузан, Валік Міхієнко і Микола Зирянов

Блогери комедійного YouTube-каналу "Леви на джипах" у різдвяну ніч влаштували благодійний стрім. Вони спілкувались, жартували, а українці донатили. Вдалось зібрати 1 500 000 гривень на розмінування українських територій.

Даша Кубік, Андрій Лузан, Валік Міхієнко і Микола Зирянов. Фото: instagram.com/da_kubik/

KOLA

Співачка обрала для себе традиційний різдвяний стіл і компанію друзів. Вона зустріла Різдво вдома у продюсера Володимира Завадюка. Він накрив стіл на 12 страв, як його бабуся радила, і був щасливий бачити близьких на свята.

KOLA з друзями. Фото: instagram.com/kola__official/

Євген Клопотенко

Медійний кухар та ресторан святкував зі своєю сім'єю. Це вперше вони зустрічають Різдво 25 грудня, і вони цьому раді.

"Я намагаюсь зустрічатись з родиною кожної неділі, і мені здається, що цю традицію треба відроджувати і популяризувати, як ви вважаєте? Ми зібрались перший раз відсвяткувати Різдво саме в ці дати, і це прекрасно. Від мене — весь стіл за автентичними традиціями, від мами — вареники", — підписав сімейну світлину Клопотенко.

Раніше ми писали про перші привітання з Різдвом від українських знаменитостей.

Нагадаємо, що напередодні Різдва на фронті загинув відомий актор.