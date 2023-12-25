Христос родился — как украинские звезды Рождество праздновали

Евгений Клопотенко с семьей на Рождество. Фото: instagram.com/klopotenko/

Украинские звезды праздновали в кругу самых родных людей. Для празднования они выбрали народные блюда, вышитые сорочки и поставили дидухив на столы.

Новости.LIVE собрал истории празднования Рождества украинских знаменитостей в соцсетях.

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Маша Ефросинина

Телеведущая встречала Рождество в компании с ее сыном. Она призналась в сториз, что у нее нет праздничного настроения. Ее муж сейчас находится на фронте, служит в ЗСУ.

"Состояние украинцев: "Жизнь — боль... Ну, ладно, раскрашиваю звезду для вертепа", — написала звезда.

Сын Маши Ефросининой. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Дарья Петрожицкая

Актриса на Святвечер отправилась в путь. Она села в поезд так же, как и делала это на свой День рождения, и уехала в неизвестном направлении. Вернее, подписчикам еще не призналась, куда едет.

Константин и Власть Либеровы

Их снимки с украинского фронта облетели весь мир и стали очень известными, однако не каждый знает, какой ценой Костя и Влада Либеровы их делают. В канун Рождества они отправились на Донетчину, чтобы поснимать праздники у военных. Во Владу попала пуля, поэтому этот Святвечер они провели в больнице.

Власти Либерова в больнице. Фото: instagram.com/libkos/

"Удивительная ирония. Мы ехали в Донецькую область, мы так сильно искали рождественские истории, чтобы подарить вам надежду, а рождественская история нашла нас сама. В стационаре больницы после Владиного ранения. И, хотя это Рождество и этот Новый год скорее всего у нас будут связаны со стационарами и больницами, мы очень счастливы", — написали в сториз супруги.

История Рождества Либеровых. Фото: instagram.com/libkos/

Леся Никитюк

Телеведущая в этом году праздновала Рождество со своей семьей. На столе стояли украинские и немного заморских блюд. Звезда счастлива быть рядом с близкими на праздник.

Рождественский стол Леси Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Тимур и Инна Мирошниченко

Звездные супруги планировали в этом году дарить подарки своим трем детям только на Святого Николая, однако судьба решила иначе. Малые озорники написали письма Санти с новыми мечтами. Супругам едва удалось угадать, что хотели их дети, однако все остались счастливы.

Сын Тимура и Инны Мирошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Даша Кубик, Андрей Лузан, Валик Михиенко и Николай Зырянов

Блоггеры комедийного YouTube-канала "Львы на джипах" в рождественскую ночь устроили благотворительный стрим. Они общались, шутили, а украинцы донатили. Удалось собрать 1 500 000 гривен на разминирование украинских территорий.

Даша Кубик, Андрей Лузан, Валик Михиенко и Николай Зырянов. Фото: instagram.com/da_kubik/

KOLA

Певица выбрала для себя традиционный рождественский стол и компанию друзей. Она встретила Рождество дома у продюсера Владимира Завадюка. Он накрыл стол на 12 блюд, как его бабушка советовала, и был счастлив видеть близких по праздникам.

KOLA с друзьями. Фото: instagram.com/kola__official/

Евгений Клопотенко

Медийный повар и ресторатор праздновал со своей семьей. Это впервые они встречают Рождество 25 декабря и они этому рады.

"Я стараюсь встречаться с семьей каждое воскресенье и мне кажется, что эту традицию надо возрождать и популяризировать, как вы считаете? Мы собрались первый раз отпраздновать Рождество именно в эти даты, и это прекрасно. От меня весь стол по аутентичным традициям, от мамы — вареники", — подписал семейную фотографию Клопотенко.

Раньше мы писали о первых поздравлениях с Рождеством от украинских знаменитостей.

Напомним, что в канун Рождества на фронте погиб известный актер.