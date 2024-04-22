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Хвилююся, як за чоловіка — Олена Кравець розповіла про стосунки із Зеленським під час війни

22 квітня 2024 12:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Олена Кравець розповіла про спілкування із Зеленським — відео
Президент Володимир Зеленський та акторка Олена Кравець. Фото: instagram.com/kvartal95official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська телеведуча та акторка Олена Кравець зізналася, чи підтримує спілкування із президентом Володимиром Зеленським під час війни. Артистка поділилася, що він для неї є близькою людиною і вона хвилюється за нього, як за власного чоловіка.

Про це вона розповіла в інтерв'ю каналу "У Ліжку".

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Акторка дуже часто у "95 кварталі" грала дружину Володимира Зеленського і має з родиною близькі стосунки. Хрещеним доньки президента Олександри є чоловік Кравець — Сергій. 

Зірка розповіла про те, чи вдається їй у цей складний час підтримувати стосунки із Зеленським. Вона поділилася, що досі не вірить у те, що її близькому другові доводиться приймати відповідальні для всієї країни рішення.

Кравець зізналася, що переживає за Зеленського, як за власного чоловіка, та помічає у ньому всі зміни.

"Дуже рідна моєму серцю людина. І вся їх родина. Той факт, що ми зараз менше бачимося, він ніби накладає відбиток, звичайно. Не менше, а ми не бачимося взагалі. Я бачу будь-які незначні зміни в голосі, в зовнішньому вигляді. Я все це фіксую. Я не розумію, скільки всього йому доводиться витримувати. Чесно, мені іноді здається, що це якийсь сон", — висловилася Кравець.

Акторка також розповіла, яке останнє повідомлення писала президенту. Кравець згадала, що у лютому просила Зеленського передати вітання дружині із днем народження. Вона зізнається, що він їй дуже лаконічно відповідає. Зокрема на привітання він їй відписав: "Дяк. Все передам".

Нагадаємо, акторка розповіла, коли востаннє бачила свою подругу першу леді Олену Зеленську. Також акторка Олена Кравець розповідала про своє перше кохання.

Володимир Зеленський
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