Олена Кравець розповіла про спілкування із Зеленським — відео

Хвилююся, як за чоловіка — Олена Кравець розповіла про стосунки із Зеленським під час війни
Відома українська телеведуча та акторка Олена Кравець зізналася, чи підтримує спілкування із президентом Володимиром Зеленським під час війни. Артистка поділилася, що він для неї є близькою людиною і вона хвилюється за нього, як за власного чоловіка.
Про це вона розповіла в інтерв'ю каналу "У Ліжку".
Олена Кравець про переписку із президентом Зеленським
Акторка дуже часто у "95 кварталі" грала дружину Володимира Зеленського і має з родиною близькі стосунки. Хрещеним доньки президента Олександри є чоловік Кравець — Сергій.
Зірка розповіла про те, чи вдається їй у цей складний час підтримувати стосунки із Зеленським. Вона поділилася, що досі не вірить у те, що її близькому другові доводиться приймати відповідальні для всієї країни рішення.
Кравець зізналася, що переживає за Зеленського, як за власного чоловіка, та помічає у ньому всі зміни.
"Дуже рідна моєму серцю людина. І вся їх родина. Той факт, що ми зараз менше бачимося, він ніби накладає відбиток, звичайно. Не менше, а ми не бачимося взагалі. Я бачу будь-які незначні зміни в голосі, в зовнішньому вигляді. Я все це фіксую. Я не розумію, скільки всього йому доводиться витримувати. Чесно, мені іноді здається, що це якийсь сон", — висловилася Кравець.
Акторка також розповіла, яке останнє повідомлення писала президенту. Кравець згадала, що у лютому просила Зеленського передати вітання дружині із днем народження. Вона зізнається, що він їй дуже лаконічно відповідає. Зокрема на привітання він їй відписав: "Дяк. Все передам".
Нагадаємо, акторка розповіла, коли востаннє бачила свою подругу першу леді Олену Зеленську. Також акторка Олена Кравець розповідала про своє перше кохання.
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