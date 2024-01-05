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Кравець запустила подкаст зі старшою донькою та розповіла про перше кохання

5 січня 2024 21:09
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Стас Кожушко
Редактор
Кравець запустила подкаст зі старшою донькою та розповіла про перше кохання
Шоувумен, телеведуча Олена Кравець. Скриншот: YouTube/Lennykrvts
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Колишня акторка "Вечірнього Кварталу", телеведуча Олена Кравець разом з двадцятирічною донькою Машею запустила сімейний подкаст "Вдома поговоримо". В ньому, зокрема, шоувумен відверто розповіла про своє перше кохання. 

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Olena Kravets.

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Перше кохання Олени Кравець

У новому подкасті шоувумен з донькою, за їхніми словами, відверто спілкуються на теми, що зазвичай не заведено виносити на обговорення поза родинним колом. Це ще одна спроба зрозуміти один одного в одвічному питанні  взаємин батьків та дітей.  Перший випуск — імпровізована "гра в правду".

Маша запитала в Олени, хто був її першим коханням. Кравець згадала, що тоді вона була у восьмому класі, а хлопець Микола вже вчився в технікумі, і був старший за неї на два роки. 

"Він ходив по нашому району, Східний, в Кривому Розі, завжди в майці і в штанах спортивних три смужки. І ми між дівчатами називали його Коля-Вандамчік. Він був капець схожий (на бельгійського актора Жан-Клод Ван Дамма. — Ред.)", — розповіла Олена.

За словами Кравець, при кожному погляді на нього, вона ніяковіла. Потім Олена дізналась, що він живе без мами, тільки з татом. Микола і навчався, і працював, а також знаходив час на спорт. 

"Якщо Микола з 25-го дому по бульвару Кірова, ти розумієш, що мова про тебе — я передаю тобі вітання і хочу сказати, що дуже вдячна тобі за це світле почуття. За те, що у нас нічого не було, і в мене не було відчуття, що перше кохання нещасне", — заявила Кравець. 

Згодом вони познайомились в спільній компанії і недовго зустрічались. Втім, образ Миколи, який собі представляла Кравець, не повністю  збігся з реаліями. Олена запевнила — кохання було таке, що вона днями слухала Вітні Г’юстон, "Белые розы", не їла та плакала.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Кравець заявила про закриття своєї програми на державному телеканалі. Також ми розповідали, що зірка студії "Квартал 95" Юрій Великий потрапив до бази "Миротворець".

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