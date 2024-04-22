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Волнуюсь, как за мужа — Елена Кравец рассказала об отношениях с Зеленским во время войны

22 апреля 2024 12:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Елена Кравец рассказала об общении с Зеленским
Президент Владимир Зеленский и актриса Елена Кравец. Фото: instagram.com/kvartal95official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская телеведущая и актриса Елена Кравец призналась, поддерживает ли общение с президентом Владимиром Зеленским во время войны. Артистка поделилась, что он для нее близкий человек и она волнуется за него, как собственного мужа.

Об этом она рассказала в интервью каналу "В Ліжку".

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Актриса очень часто в "95 квартале" играла жену Владимира Зеленского и имеет с семьей близкие отношения. Крестным дочери президента Александры является муж Кравец — Сергей.

Звезда рассказала о том, удается ли ей в это сложное время поддерживать отношения с Зеленским. Она поделилась, что до сих пор не верит, что ее близкому другу приходится принимать ответственные для всей страны решения.

Кравец призналась, что переживает за Зеленского, как за собственного мужа, и замечает в нем все перемены.

"Очень родной моему сердцу человек. И вся их семья. Тот факт, что мы сейчас меньше видимся, он как бы накладывает отпечаток, конечно. Не меньше, а мы не видимся вообще. Я вижу любые незначительные изменения в голосе, во внешнем виде. Я все это фиксирую. Я не понимаю, сколько всего ему приходится выдерживать. Честно, мне иногда кажется, что это какой-то сон", — высказалась Кравец.

Актриса также рассказала, какое последнее сообщение писала президенту. Кравец вспомнила, что в феврале просила Зеленского передать поздравление жене с днем рождения. Она признается, что он ей очень лаконично отвечает. В частности, на поздравление он ей отписал: "Спасибо. Все передам".

Напомним, актриса рассказала, когда в последний раз видела свою подругу первую леди Елену Зеленскую. Также актриса Елена Кравец рассказывала о своей первой любви.

Владимир Зеленский
Елена Кравец
Елена Зеленская
День рождения
отношения
сообщения
война в Украине

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