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Олена Кравець зізналася, коли востаннє бачилася із Оленою Зеленською

1 квітня 2024 21:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Оленою Кравець вперше за час війни побачилась із Першою леді
Українська телеведуча Олена Кравець. Фото: instagram.com/lennykravets/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Українська ведуча та акторка Олена Кравець поділилася, коли востаннє бачила свою подругу першу леді Олену Зеленську. Зірка зізналася, що раділа їх крайній зустрічі, як дитина.

Про це вона розповіла в програмі "Тур зірками" на Люкс ФМ.

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Телеведуча розповіла, що не бачилася з Оленою Зеленською відтоді, як почалося повномасштабне вторгнення РФ. Втім, її донечка посприяла їх випадковій зустрічі.

Кравець прийшла підтримати свою старшу доньку Марію, яка стала ведучою подкасту з Оленою Зеленською. В першої леді було мало часу, однак Олені вдалося із нею побачитися та вперше обійняти за такий тривалий проміжок часу.

"Нещодавно, після трьох років як ми не бачилися, сталася така нагода, моя Маша, донька, вона була ведучою подкасту, знятого в рамках програми "Ти як" і героїнями цього подкасту була 7-річна Поліна і Олена Зеленська. Я прийшла, ми швидко обійнялися, як діти, і все", — поділилася Кравець.

До повномасштабного вторгнення Росії Кравець та Зеленські любили збиратися родинами та проводити разом час. Їх пов'язують не тільки багаторічні дружні стосунки, але і родинні — вони є кумами. Хрещеним Олександри Зеленської є чоловік Кравець Сергій.

Нагадаємо, маленький син Олени Кравець шокував маму до сліз зізнанням про війну. Також акторка Олена Кравець розповідала про своє перше кохання.

діти
Квартал 95
Олена Кравець
Олена Зеленська
шоу-бізнес
"Жіночий квартал"
дружба

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