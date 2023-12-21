Хвора на рак Шеннен Догерті розповіла, як її підставила Алісса Мілано

Голлівудські акторки Шеннен Догерті та Алісса Мілано. Фото: Google

Зірка серіалів "Беверлі–Гіллз, 90210" та "Усі жінки — відьми", голлівудська акторка Шеннен Догерті розповіла, що покинула відоме телешоу про чаклунок не за власною ініціативою.

Про це пише видання Huff Post.

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Раніше Догерті говорила в інтерв'ю, що рішення піти із шоу належало їй. Тепер же 52-річна зірка зізналась, що все було не так. За словами Шеннен, інша зірка проєкту, а саме Алісса Мілано, поставила ультиматум продюсерам — або вона залишається, або Догерті.

Ба більше — погрожувала подати до суду на Шеннен за нібито створення ворожої ситуації на знімальному майданчику і за його межами.

Акторки Шеннен Догерті та Алісса Мілано. Фото: Instagram/charmedream

Після цього творці шоу вирішили звільнити Догерті після третього сезону, але подати це як її власне рішення, вважаючи, що її кар'єра не переживе ще одного звільнення. Дізнавшись про це, актриса посміялася і сказала: "Хто ж повірить, що я така божевільна, щоб залишити популярне шоу?". Втім, приховувала правду багато років.

Виконавиця ролі Прю Галлівелл, яка бореться з онкологією, зізналась - вона не пам'ятає, щоб грубо поводилася з Мілано на знімальному майданчику. Також Шеннен відповіла на запитання, чому нарешті вирішила розповісти правду про свій відхід із серіалу.

"Не можна знову і знову розповідати ту саму історію, якщо це неправда", — лаконічно підсумувала Догерті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шеннен Догерті дізналась про зраду чоловіка перед операцією на мозку. Також ми розповідали, що у США назвали найгірші серіали 2023 року.