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Больная раком Шеннен Доэрти рассказала, как ее подставила Алисса Милано

21 декабря 2023 13:07
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Стас Кожушко
Редактор
Больная раком Шеннен Доэрти рассказала, как ее подставила Алисса Милано
Голливудские актрисы Шеннен Доэрти и Алисса Милано. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные", голливудская актриса Шеннен Доэрти рассказала, что покинула известное телешоу о колдуньях не по собственной инициативе.

Об этом пишет издание Huff Post.

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Ранее Доэрти говорила в интервью, что решение уйти из шоу принадлежало ей. Теперь же 52-летняя звезда призналась, что все было не так. По словам Шеннен, другая звезда проекта, а именно Алисса Милано, поставила ультиматум продюсерам — либо она остается, либо Доэрти.

Более того — угрожала подать в суд на Шеннен за якобы создание враждебной ситуации на съемочной площадке и за ее пределами.

Актрисы Шеннен Доэрти и Алисса Милано. Фото: Instagram/charmedream

После этого создатели шоу решили уволить Доэрти после третьего сезона, но подать это как ее собственное решение, считая, что ее карьера не переживет еще одного увольнения. Узнав об этом, актриса посмеялась и сказала: "Кто же поверит, что я такая сумасшедшая, чтобы оставить популярное шоу?" . Впрочем, скрывала правду многие годы.

Исполнительница роли Прю Галливелл, борющаяся с онкологией, призналась — она не помнит, чтобы грубо обращалась с Милано на съемочной площадке. Также Шеннен ответила на вопрос, почему наконец-то решила рассказать правду о своем уходе из сериала.

"Нельзя снова и снова рассказывать ту же историю, если это неправда", — лаконично подытожила Доэрти.

Напомним, ранее мы писали, что Шеннен Доэрти узнала об измене мужа перед операцией на мозге. Также мы рассказывали, что в США назвали самые плохие сериалы 2023 года.

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