Кіану Рівз написав свій перший роман

Кіану Рівз. Фото: instagram/gq/

Всесвітньо відомий актор Кіану Рівз цього року опублікує свій перший роман. Він написав його разом з британським письменником Чайною М'євілем.

Про це пише The Guardian.

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Канадський актор Кіану Рівз створив роман "Книга з іншого світу" разом з британським письменником Чайна М'євіль.

У книзі події розгортаються у світі серії коміксів BRZRKR. Письменники розкажуть історію безсмертного воїна, який вирушає у тисячолітню подорож, щоб зрозуміти своє безсмертя.

"Чайна зробив саме те, на що я сподівався — він прийшов із чіткою архітектурою для історії, з розумінням того, що робити зі світом BRZRKR, світом, який я так люблю. Я був у захваті від його бачення. Для мене велика честь бути частиною цього процесу співпраці", — сказав Рівз про М'євіля.

Роман вийде 23 липня 2024 року у видавництві Penguin.

Раніше група злочинців пограбувала будинок Кіану Рівза в Лос-Анджелесі.

Також про неймовірну дружину президента Кеннеді написали книгу.