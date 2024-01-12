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Кіану Рівз написав свій перший роман

12 січня 2024 18:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Кіану Рівз написав свій перший роман
Кіану Рівз. Фото: instagram/gq/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Всесвітньо відомий актор Кіану Рівз цього року опублікує свій перший роман. Він написав його разом з британським письменником Чайною М'євілем.

Про це пише The Guardian.

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Кіану Рівз написав книгу про безсмертного воїна

Канадський актор Кіану Рівз створив роман "Книга з іншого світу" разом з британським письменником Чайна М'євіль.

У книзі події розгортаються у світі серії коміксів BRZRKR. Письменники розкажуть історію безсмертного воїна, який вирушає у тисячолітню подорож, щоб зрозуміти своє безсмертя.

"Чайна зробив саме те, на що я сподівався — він прийшов із чіткою архітектурою для історії, з розумінням того, що робити зі світом BRZRKR, світом, який я так люблю. Я був у захваті від його бачення. Для мене велика честь бути частиною цього процесу співпраці", — сказав Рівз про М'євіля.

Роман вийде 23 липня 2024 року у видавництві Penguin.

Раніше група злочинців пограбувала будинок Кіану Рівза в Лос-Анджелесі.

Також про неймовірну дружину президента Кеннеді написали книгу.

письменники
історія
Кіану Рівз
актори
закордонні зірки
книга

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