Про неймовірну дружину президента Кеннеді написали книгу

Керолін Бессетт-Кеннеді. Фото: книга "Carolyn Bessette Kennedy: A Life in Fashion".

Модна експертка Суніта Кумар Наїр презентувала книгу про дружину відомого американського президента Керолін Бессетт-Кеннеді. Видання розповідає історію її стилю та розбирає найкращі образи.

Книгу виставили на Amazon.

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Модна експертка Суніта Кумар Наїр презентувала книгу "Carolyn Bessette Kennedy: A Life in Fashion".

Книга присвячена стилю Керолін Бессетт-Кеннеді та подіям, коли вони використовувала моду у власних цілях.

"Довге світле волосся, знакові червоні губи та невимушений стиль — усе це ознаки ікони моди Керолін Бессетт Кеннеді. Керолін використовувала моду як засіб. Вона ще не знайшла свого голосу перед камерою як місіс Кеннеді, тож дозволила своїй моді говорити зі світом за неї", — йдеться в анотації книги.

Книга про Керолін Бессетт-Кеннеді. Фото: "Carolyn Bessette Kennedy: A Life in Fashion"

Пані Кеннеді була уважна до деталей, мала свій стиль у макіяжі та ніколи не підкорювалась правилам. Вона вирішила не дотримуватися типових стандартів, які мала б виконувати жінка її становища, яка вийшла заміж за сімейну династію. Керолін вибрала інший шлях. Вона носила свій революційний одяг з апломбом, впевненістю та витонченістю.

Книга про Керолін Бессетт-Кеннеді. Фото: "Carolyn Bessette Kennedy: A Life in Fashion"

Видання має свій особливий дизайн та містить багато цікавих архівних фотографій.

"Ця книжка — найкраще вшанування стилю Керолін Бессетт Кеннеді, коду моди та впливу, який вона залишила після себе майже два десятиліття потому", — йдеться в описі.

Книга про Керолін Бессетт-Кеннеді. Фото: "Carolyn Bessette Kennedy: A Life in Fashion"

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