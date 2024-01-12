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Киану Ривз написал свой первый роман

12 января 2024 18:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Киану Ривз написал свой первый роман
Киану Ривз. Фото: instagram/gq/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Всемирно известный актер Киану Ривз в этом году опубликует свой первый роман. Он написал его вместе с британским писателем Чайной Мьевилем.

Об этом пишет The Guardian.

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Киану Ривз написал книгу о бессмертном воине

Канадский актер Киану Ривз создал роман "Книга из другого мира" вместе с британским писателем Чайном Мьевилем.

В книге события разворачиваются в мире серии комиксов BRZRKR. Писатели расскажут историю бессмертного воина, который отправляется в тысячелетнее путешествие, чтобы понять свое бессмертие.

"Чайна сделал именно то, на что я надеялся — он пришел с четкой архитектурой для истории, с пониманием того, что делать с миром BRZRKR, миром, который я так люблю. Я был в восторге от его видения. Для меня большая честь быть частью этого процесса сотрудничества", — сказал Ривз о Мьевиле.

Роман выйдет 23 июля 2024 в издательстве Penguin.

Ранее группа преступников ограбила дом Киана Ривза в Лос-Анджелесе.

Также о невероятной супруге президента Кеннеди написали книгу.

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